به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری پیش از ظهر سهشنبه در دومین جلسه کمیته توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به ریاست مهدی آقابراری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار برگزار شد.
وی در این نشست با تأکید بر اهمیت تکمیل فرآیند مبارزه با آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد، اظهار داشت: توانمندسازی افراد جامعه یکی از راهبردهای اصلی در این حوزه است و اقدامات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و کمیته توسعه مشارکتهای مردمی در این زمینه شایسته تقدیر است.
معاون سیاسی استاندار سمنان با بیان اینکه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ همواره از هیچ تلاشی برای کسب منافع اقتصادی خود دریغ نمیکنند، افزود: جوانان و نوجوانان بیش از دیگران در معرض این تهدید قرار دارند و لازم است با جدیت بیشتری از آنها صیانت شود.
آقابراری محورهای اصلی مبارزه با مواد مخدر را مقابله با عرضه و کاهش تقاضا دانست و گفت: حضور تشکلهای مردمنهاد و گروههای اجتماعی در این دو بخش تأثیرگذار است و باید با تقویت این ظرفیت، مسیر مبارزه مردمی و اجتماعی هموارتر شود.
وی برگزاری دورههای آموزشی، ارائه خدمات مهارتآموزی شغلی، توانمندسازی خانوادهها و طراحی طرحهای عملیاتی توسط سمنها را از اولویتهای اصلی دانست و بر ضرورت ارائه برنامههای کاربردی به کمیته تأکید کرد.
