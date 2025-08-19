بخش خصوصی شریک راهبردی دولت در تحقق اقتصاد دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست وضعیت تحقق تکالیف وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۳ مرور و اعلام شد تمامی اقدامات تکلیفی مندرج در آئین‌نامه‌ها و الزامات قانونی برنامه هفتم به‌طور کامل اجرا شده است.

همچنین موضوعاتی نظیر تکالیف غیرقابل تحقق، بار مالی برنامه و برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی وزارت به‌صورت مبسوط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تأکید بر ضرورت اجرای «نظام فنی و اجرایی»

احسان چیت‌ساز، نایب رئیس شورای عالی راهبری برنامه هفتم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه بر اجرای دقیق نظام فنی و اجرایی کشور به‌عنوان ستون فقرات تحقق اهداف برنامه هفتم تأکید کرد.

وی اظهار کرد: هیچ پروژه‌ای بدون مطالعات امکان‌سنجی دقیق و پایداری اقتصادی نباید وارد فاز اجرا شود. اجرای نظام فنی و اجرایی تضمین می‌کند که منابع محدود کشور در مسیری کارآمد، شفاف و پایدار هزینه شوند.

اهمیت مطالعات امکان‌سنجی و پایداری اقتصادی پروژه‌ها

یکی از محورهای کلیدی نشست، بررسی مطالعات امکان‌سنجی در فاز پیدایش پروژه‌ها بود. چیت‌ساز در این زمینه خاطرنشان کرد: امکان‌سنجی به‌عنوان ابزاری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و جذاب‌سازی اقتصادی پروژه‌ها نقش حیاتی دارد.

وی تأکید کرد: پروژه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که پایداری اقتصادی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تضمین شود.

چیت ساز افزود: دستگاه‌های اجرایی موظفند با ایجاد پوشش ریسک و طراحی سازوکارهای حمایتی، مسیر ورود سرمایه‌های جدید به پروژه‌ها را هموار سازند.

بخش خصوصی، شریک راهبردی دولت

اعضای شورا در این نشست تاکید کردند که مهم‌ترین وظیفه وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه در چارچوب برنامه هفتم، ایجاد شرایطی پایدار و مطمئن برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

چیت‌ساز در این باره تصریح کرد: «بدون حضور فعال بخش خصوصی، تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال در افق برنامه هفتم ممکن نیست. وزارت ارتباطات باید بستری ایجاد کند که سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نه تنها کم‌ریسک بلکه جذاب و سودآور باشد.»

تاکید بر حضور بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال

وی با اشاره به نهایی‌شدن آئین‌نامه مشارکت عمومی-خصوصی پروژه‌های ارتباطی در وزارت ارتباطات، از دستگاه‌های اجرایی خواست با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، زمینه حضور پررنگ‌تر این بخش در اقتصاد دیجیتال کشور را فراهم کنند.

نشست شورای عالی راهبری برنامه هفتم وزارت ارتباطات به ریاست احسان چیت ساز، معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال و با حضور جمعی از معاونان، رؤسای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و نمایندگان آنان با رویکردی راهبردی برگزار شد؛ رویکردی که نشان می‌دهد این وزارتخانه در مسیر پایداری اقتصادی پروژه‌ها، حمایت از بخش خصوصی و اجرای دقیق نظام فنی و اجرایی گام برمی‌دارد.

بر اساس مصوبات این شورا، فازهای آتی برنامه هفتم با محوریت امکان‌سنجی دقیق، مدیریت بار مالی و تقویت مشارکت بخش خصوصی دنبال خواهد شد؛ مسیری که می‌تواند آینده‌ای روشن برای اقتصاد دیجیتال کشور رقم بزند.