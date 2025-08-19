اقدامات حفاظتی منابع آبی در شهرستان ابرکوه با جدیت دنبال می شود

جواد محجوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر اخیر خود به شهرستان ابرکوه و دیدار با سید مهدی رضوی رئیس دادگستری شهرستان ابرکوه که در راستای رویداد آبی این شهرستان و در آستانه هفته دولت برگزار شد، گفت: با همکاری خوب دستگاه قضائی شهرستان ابرکوه اقدامات حفاظتی در راستای طرح احیا و تعادل بخشی و حفظ منابع آب زیرزمینی انجام شده است.



وی به اقدامات حفاظتی این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و افزود: شناسایی ۲ حلقه چاه غیر مجاز، ۴۰ مورد پلمب تابلو برق و منصوبات چاه‌ها، ۲۵ مورد جمع آوری ادوات حفاری غیرمجاز از اقدامات اداره منابع آب شهرستان ابرکوه بوده است.



محجوبی همچنین تعداد ۳ مورد قطع علمک آب فروشی، ۲۰ مورد کشیدن منصوبات و انسداد درب چاه‌های غیرمجاز، ۳۳ مورد تعیین تکلیف چاه‌های قدیمی و ۱۷ مورد کاهش دبی از طریق تقلیل منصوبات را از دیگر اقدامات حفاظتی در این شهرستان برشمرد.



مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد در پایان افزود: حفظ سفره آب زیرزمینی شهرستان ابرکوه باعث پایداری این شهرستان می‌شود.