  استانها
  یزد
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

اقدامات حفاظتی منابع آبی در شهرستان ابرکوه با جدیت دنبال می شود

ابرکوه-مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد از انجام اقدامات حفاظتی در راستای حفظ منابع آب شهرستان ابرکوه خبر داد.

جواد محجوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر اخیر خود به شهرستان ابرکوه و دیدار با سید مهدی رضوی رئیس دادگستری شهرستان ابرکوه که در راستای رویداد آبی این شهرستان و در آستانه هفته دولت برگزار شد، گفت: با همکاری خوب دستگاه قضائی شهرستان ابرکوه اقدامات حفاظتی در راستای طرح احیا و تعادل بخشی و حفظ منابع آب زیرزمینی انجام شده است.

وی به اقدامات حفاظتی این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و افزود: شناسایی ۲ حلقه چاه غیر مجاز، ۴۰ مورد پلمب تابلو برق و منصوبات چاه‌ها، ۲۵ مورد جمع آوری ادوات حفاری غیرمجاز از اقدامات اداره منابع آب شهرستان ابرکوه بوده است.


محجوبی همچنین تعداد ۳ مورد قطع علمک آب فروشی، ۲۰ مورد کشیدن منصوبات و انسداد درب چاه‌های غیرمجاز، ۳۳ مورد تعیین تکلیف چاه‌های قدیمی و ۱۷ مورد کاهش دبی از طریق تقلیل منصوبات را از دیگر اقدامات حفاظتی در این شهرستان برشمرد.


مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد در پایان افزود: حفظ سفره آب زیرزمینی شهرستان ابرکوه باعث پایداری این شهرستان می‌شود.

