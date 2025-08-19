نسخه خطی ۲۲۴ ساله «بیاض ادعیه» به کتابخانه ملی همدان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی پیش از ظهر سهشنبه با اشاره به اهدای نسخهای نفیس و خطی از کتاب «بیاض ادعیه» با تاریخ کتابت ۱۲۲۴ هجری قمری، به مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور (همدان) اظهار کرد: این اثر ارزشمند در قطع بیاض، شامل گزیده سورههای قرآن کریم، مجموعهای از دعاها و زیارتنامهها است، متن عربی آن به خط نسخ معرّب خوش و ترجمه و عناوین به خط شکستهنستعلیق خفی کتابت شده است.
وی افزود: صفحه آغازین نسخه با سرلوح و کتیبه مذهّب و مرصّع، مزین به نقشهای اسلیمی و گلوبَرگ در رنگهای زر، لاجوردی، قهوهای و سرخ، همراه با گرهچینی زرین در حاشیه تزئین شده است.
مدیرکل اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور عنوان کرد: حاشیه همه صفحات با نقوش اسلیمی و طلااندازی میان سطور به شیوه دندانموشی و جدولکشی زرین آراسته شده است.
زارعی خاطرنشان کرد: این نسخه شامل ۱۲۱ برگ بر روی کاغذ اصفهانی نخودی، با جلد ترمه و عطف و سجاف تیماج قهوهای تیره است.
وی افزود: در پایان نسخه تاریخ ۲۸ محرمالحرام ۱۲۲۴ قمری ثبت شده، اما تفاوت نوع خط و مرکب این بخش با متن اصلی، احتمال کهنگی بیش از این تاریخ را تقویت میکند.
