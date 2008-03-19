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۲۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۰۶

طرح امداد و نجات جاده ای هلال احمر خراسان رضوی در 33 پایگاه اجرا می شود

مشهد - خبر گزاری مهر :معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت : امسال طرح امداد و نجات این جمعیت در 33 پایگاه جاده ای ثابت موقت و سیار اجرا می شود.

 به گزارش خبر نگار مهر در مشهد دکتر مجتبی احمدی ظهر امروز در جمع خبر نگاران افزود: یک پایگاه امداد هوایی در مسیر سبزوار و نیشابور و نیز یک واحد اتوبوس آمبولانسی برای اجرای هر چه بهتر این طرح در نظر گرفته شده است .

وی گفت : همچنین 95 نفر روز امداد گر و بالغ بر 75 نفر روز کارمند به ارایه خدمات می پردازند.

احمدی با بیان این که این طرح از 25 ماه جاری آغاز و  تا 17 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت , افزود: همچنین شش پایگاه ست نجات سنگین و نیمه سنگین برای رها سازی مصدومان از درون وسایل نقلیه آسیب دیده در نظر گرفته شده است .

وی در خصوص برنامه های این معاونت در روز نخست سال نو و  در محدوده حرم مطهر رضوی گفت : در زمان سخنرانی مقام معظم رهبری علاوه بر نیروهای  یاد شده , دویست و بیست  نفر امداد رسان , پنجاه عدد برانکاد و هفت دستگاه آمبولانس تدارک دیده شده است .  

کد مطلب 656484

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