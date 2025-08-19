جریمه تردد خودروی عبور موقتِ غیرمجاز، روزی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران مصوبه هیئت وزیران در خصوص جرایم رویه‌های گمرکی را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

بر اساس این تصویب‌نامه نرخ جرایم گمرکی به شرح زیر تعدیل شده است:

- جریمه پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه خالی و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه ۵۲۰ هزار و ۱۰۰ تا ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

- جریمه وسایل نقلیه عبوری و کالاهای ورود موقت که در مهلت مقرر از کشور خارج نشوند به صورت روزانه ۳۴۶ هزار و ۷۰۰ تا یک میلیون و ۷۳۳ هزار و ۶۰۰ تومان

- جریمه اظهار خلاف واقع کالا ۸۶۶ هزار و ۸۰۰ تا یک میلیون و ۷۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان

- حد نصاب کسر دریافتی یا اضافه‌پرداخت گمرکی یک میلیون و ۷۳۳ هزار و ۶۰۰ تومان

- حدنصاب مبلغ مابه‌التفاوت بین نظر گمرک و مؤدی و یا ارزش گمرکی کالا ۸۰ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۶۰۰ تومان