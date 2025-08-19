به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون جودو؛ محمد جناب‌زاده سرمربی تیم ملی جودو نوجوانان اظهار داشت: «کاپ آسیا اردن آخرین مسابقات کاپ آزاد پیش از رقابت‌های جهانی و آسیایی است و این رقابت‌ها به‌عنوان محکی جدی برای ملی‌پوشان نوجوان محسوب می‌شود.»

وی افزود: «تیم ملی نوجوانان ایران با ترکیب کامل و حضور هفت ورزشکار در اوزان ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۶، ۷۳، ۸۱ و ۹۰ کیلوگرم در این مسابقات شرکت خواهد کرد. پوریا بناییان در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم نوجوانان به دلیل شرکت در مسابقات جهانی در این رویداد حضور نخواهد داشت اما تمرینات آماده‌سازی خود را در کشور آذربایجان و زیر نظر رشاد ممدف، سرمربی آذربایجانی تیم ملی بزرگسالان ایران پیگیری می‌کند و در حال آماده‌سازی برای حضور در رقابت‌های جهانی است.

سرمربی تیم ملی نوجوانان درخصوص سطح رقابت‌ها خاطرنشان کرد: «در این دوره ۱۳ کشور با ۱۰۷ ورزشکار حضور دارند. برای نخستین بار، مسابقات کاپ آسیا در تقویم رسمی فدراسیون جهانی قرار گرفته و دارای امتیاز رنکینگ و سیدبندی است. همین موضوع باعث شده شرکت‌کنندگان بیشتری در این رویداد حضور داشته باشند. امیدوارم جودوکاران کشورمان بتوانند بهترین نتیجه را کسب کنند و برای مسابقات مهم‌تر آماده شوند.

جناب‌زاده درباره برنامه‌های پیش‌روی تیم ملی نوجوانان نیز گفت: ملی‌پوشان کشورمان پس از حضور در اردن، در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی اندونزی و مسابقات آسیایی بحرین نیز شرکت خواهند کرد. این رقابت‌ها با حضور نمایندگان تمامی کشورهای آسیایی و زیر نظر کمیته ملی المپیک برگزار می‌شود.

وی در پایان از حمایت‌های فدراسیون جودو قدردانی کرد و گفت: از همکاری فدراسیون که زمینه اعزام تیم به مسابقات را فراهم کرد تشکر می‌کنم و امیدوارم جودوکاران نوجوان کشورمان در این رویداد و مسابقات آتی بدرخشند.