  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۵۸

درخشش شیردختر نوجوان ایران بین بزرگسالان/ «خاک‌خواه» به برنز آسیا رسید

درخشش شیردختر نوجوان ایران بین بزرگسالان/ «خاک‌خواه» به برنز آسیا رسید

دختر جودوکار ایران در رقابت های کاپ آسیا در شرایطی به مدال برنز رسید که در میان جودوکاران بزرگسال مبارزه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیمرا خاک‌خواه نوجوان شیردختر جودوکار ایرانی که در این دوره از مسابقات در رده سنی بزرگسالان به مبارزه پرداخت، در دور نخست با قرعه استراحت روبه‌رو شد و در دومین مبارزه‌اش تنها در ۱۰ ثانیه با اجرای فن برتر «ایپون» حریف میزبان را شکست داد و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

او در دیدار ماقبل فینال، پس از مبارزه‌ای نزدیک و نفس‌گیر، در وقت طلایی نتیجه را به حریف قدرتمند مصری واگذار کرد و از صعود به فینال بازماند.

نماینده کشورمان سپس برای کسب عنوان سومی و مدال برنز به مصاف حریفی از عربستان رفت و با عملکردی بی نظیر ‌در ثانیه هشتم مسابقه با ضربه فنی ایپون حریفش را از میان برداشت و با یک پیروزی ارزشمند جایگاه سوم و مدال برنز کاپ آسیایی رده سنی بزرگسالان را از آن خود کرد.

گفتنی است سمیرا خاک‌خواه دو روز دیگر در مسابقات کاپ آسیا اردن ۲۰۲۵ و در رده سنی نوجوانان به رقابت خواهد پرداخت.

کد خبر 6564437

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها