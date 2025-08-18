به گزارش خبرگزاری مهر، سیمرا خاک‌خواه نوجوان شیردختر جودوکار ایرانی که در این دوره از مسابقات در رده سنی بزرگسالان به مبارزه پرداخت، در دور نخست با قرعه استراحت روبه‌رو شد و در دومین مبارزه‌اش تنها در ۱۰ ثانیه با اجرای فن برتر «ایپون» حریف میزبان را شکست داد و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

او در دیدار ماقبل فینال، پس از مبارزه‌ای نزدیک و نفس‌گیر، در وقت طلایی نتیجه را به حریف قدرتمند مصری واگذار کرد و از صعود به فینال بازماند.

نماینده کشورمان سپس برای کسب عنوان سومی و مدال برنز به مصاف حریفی از عربستان رفت و با عملکردی بی نظیر ‌در ثانیه هشتم مسابقه با ضربه فنی ایپون حریفش را از میان برداشت و با یک پیروزی ارزشمند جایگاه سوم و مدال برنز کاپ آسیایی رده سنی بزرگسالان را از آن خود کرد.

گفتنی است سمیرا خاک‌خواه دو روز دیگر در مسابقات کاپ آسیا اردن ۲۰۲۵ و در رده سنی نوجوانان به رقابت خواهد پرداخت.