به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون های ورزشی، امروز دوشنبه (۲۰ مرداد ماه) جلسات تخصصی فدراسیون های جودو و تیراندازی با کمان را برای دومین بار جهت بررسی عملکرد تیم های ملی این رشته ها برگزار کرد.

نوبت اول این جلسه به فدراسیون جودو اختصاص داشت و وضعیت تیم های ملی جودوی جوانان و بزرگسالان برای شرکت در بازی های آسیایی جوانان بحرین و بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض مورد تحلیل قرار گرفت.

بر اساس گزارشی که از سوی مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک در خصوص ملی جودوی جوانان ارائه شد، وضعیت این تیم برای شرکت در بازی های بحرین مطلوب است. مسئولان فدراسیون جودو در این رابطه قول کسب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز را در بخش پسران و پیش بینی یک مدال برنز را در بخش دختران به مرکز نظارت بر تیم های ملی داده اند.

در مورد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض اما شرایط قدری دشوار است چرا که تمامی ورزشکاران حاضر در این بازی ها از طریق سیستم رنکینگ گزینش می شوند و سهمیه حضور در مسابقات را می گیرند. از آنجا که در حال حاضر هنوز هیچ جودوکاری نتوانسته جواز شرکت در بازی های کشورهای اسلامی را کسب کند، بحث اعزام این رشته به ریاض، منوط به شانس مدال آوری آن ها است.

با این اوصاف در حالی که برترین جودوکاران کشورهای مسلمان در رده بندی فدراسیون جهانی می توانند در این بازی ها به روی تاتامی بروند، فدراسیون جودو برای این میدان هم یک برنز را متصور شده است.

فدراسیون جودو در این جلسه از اتفاق خوبی خبر داد و آن کسب مجوز پوشش اسلامی بانوان جودوکار برای حضور در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی بود. از آنجا که تمامی تورنمنت های این رشته زیر نظر فدراسیون جهانی جودو برگزار می شود، رییس جودوی ایران با رایزنی های لازم توانسته اجازه حجاب اسلامی دختران کشورمان را در این رویداد بگیرد.

در جریان این نشست «ممدوف، مربی آذربایجانی » تیم ملی جودوی بزرگسالان نیز که اخیرا به استخدام این تیم در آمده است گزارشی از این تیم داد و هدف گذاری اصلی خود را، مدال آوری در بازی های آُسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و بازی های المپیک لس آنجلس ۲۰۲۸ عنوان کرد.

وزیر ورزش و جوانان در پایان جلسه کارشناسی با مسئولان فدراسیون جودو پیشنهاد داد که توسعه ورزش جودو را در مدارس و طرح آمایش سرزمینی جدی بگیرند و رایزنی های لازم را برای استخدام یک مربی طراز اول زن، جهت هدایت تیم ملی بانوان آغاز کنند. وی در این رابطه این اطمینان را داد که هزینه جذب مربی خارجی جودوی زنان را وزارتخانه متعهد خواهد شد.

نشست های تخصصی در این روز با بررسی عملکرد فدراسیون تیراندازی با کمان ادامه پیدا کرد. اصلی ترین رویداد پیش روی تیم های ملی تیراندازی با کمان کشورمان، بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا است که به عنوان مهمترین رویداد قاره سال آینده برگزار می شود.

در ابتدای این جلسه، گزارشی از سوی دفتر برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان ارائه شد که محوریت اصلی آن، آنالیز رقبای آسیایی ایران بود. از آنجا که هند یکی از کشورهایی است که طی چند سال اخیر جهش قابل ملاحظه ای در رشته تیراندازی کمان داشته و به عناوین قهرمانی زیادی در بخش کامپوند دست یافته است، به تفکیک نتایج کمانداران هندی در رقابت های مختلف توضیح داده شد.

یکی از اقدامات در خورتوجهی که فدراسیون تیراندازی با کمان انجام داده، استفاده از ظرفیت های هوش مصنوعی جهت آنالیز اردوهای ملی پوشان این رشته است. دبیر فدراسیون تیراندازی با کمان نیز در این خصوص گزارشی را از پایش روزانه و تحلیل تمرینات تیم ملی با استفاده از مباحث فناورانه ارائه کرد که رضایت مقام عالی وزارت و سایر کارشناسان حاضر در این نشست را به همراه داشت.

سرمربیان تیم های ملی کامپوند و ریکرو نیز در تحلیل خود از وضعیت ملی پوشان این رشته ها، ابراز امیدواری کردند که در بازی های آُسیایی ناگویا در بخش کامپوند به نشان طلا دست پیدا کنند و در کمان ریکرو هم برای نخستین بار به مدال این آوردگاه حساس برسند.

دنیامالی در جمع بندی خود از جلسه کارشناسی فدراسیون تیراندازی با کمان به مسئولان مربوطه تاکید کرد که از ظرفیت استان ها برای توسعه این رشته و پشتوانه سازی تیم های ملی بیشتر استفاده کنند و بخشی از بودجه فدراسیون را برای خریداری تجهیزات از تولید کنندگان داخلی و توزیع آن در استان ها در نظر بگیرند.

وی همچنین با بیان این که فدراسیون تیراندازی با کمان در فهرست بودجه وزارت ورزش و جوانان از اعتبارات خوبی برخوردار است، انتظار وزارتخانه از این رشته را نیز فراتر از شرایط کنونی آن عنوان کرد.

بر اساس این گزارش تعداد نشست های کارشناسی وزارت ورزش و جوانان با فدراسیون های به عدد ۸۳ رسید. گفتنی است سید محمد شروین اسبقیان، معاون حرفه‌ای و قهرمانی، سید مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع ، محمدرضا داورزنی و علی رغبتی مشاوران وزیر، محمدرضا عابدی محزون و محسن سمیع زاده، مدیر کل و دبیر دفتر نظارت و برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان، مهدی علی نژاد، دبیر کمیته ملی المپیک، اصغر رحیمی، سرپرست کاروان بازی های آُسیایی ناگویا، رضا شجیع مدیر مرکز نظارت بر تیم های ملی، آرش میراسماعیلی، رییس فدراسیون جودو و غلامرضا شعبانی بهار، رییس فدراسیون تیراندازی با کمان در این جلسات حضور داشتند.