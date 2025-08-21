کسب یک طلا و یک برنز توسط جودوکاران خراسان شمالی در کاپ آسیا

یونس ولیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در رقابت‌های قهرمانی جودو کاپ آسیا که روز پنجشنبه به میزبانی کشور اردن برگزار شد، دو جودوکار شایسته از خراسان شمالی موفق به کسب مدال شدند.

وی افزود: ابوالفضل نظری، جودوکار آینده‌دار شهرستان اسفراین، با شکست تمامی رقبا در وزن ۵۵ کیلوگرم توانست مدال طلای این مسابقات را به دست آورد.

ولی‌زاده بیان داد: یونس شعبانی، جودوکار شایسته بجنوردی نیز در همین وزن موفق شد مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کند.

رئیس هیأت جودو خراسان شمالی در پایان با قدردانی از تلاش‌های این ورزشکاران گفت: موفقیت‌های اخیر نشان‌دهنده ظرفیت بالای جودوی استان است و امیدواریم با حمایت بیشتر، شاهد افتخارات ملی و بین‌المللی بیشتری از قهرمانان خراسان شمالی باشیم.