به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون جودو، این مراسم در پایتخت اردن، شهر اَمان، با حضور روسای دو فدراسیون برگزار شد؛ جایی که آرش میراسماعیلی، رییس فدراسیون جودو ایران و السلطان العوامله، رییس فدراسیون جودو اردن، با امضای این سند، زمینهساز آغاز فصل تازهای از روابط ورزشی دو کشور شدند.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دو طرف بر برگزاری اردوهای مشترک تمرینی، اعزام مربیان و داوران برای تبادل تجربه، میزبانی متقابل رقابتهای دوستانه، برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی مشترک و توسعه جودو پایه توافق کردند.
همچنین تعامل در سطوح پایه و قهرمانی و استفاده از ظرفیتهای ورزشی دو کشور برای پیشرفت هرچه بیشتر رشته جودو، از دیگر اهداف این همکاری عنوان شد.
امضای این تفاهمنامه نهتنها به تقویت روابط دو فدراسیون میانجامد، بلکه فرصتی ارزشمند برای ارتقای سطح فنی جودوکاران، گسترش ارتباطات ورزشی در منطقه و توسعه روحیه دوستی و احترام متقابل میان ملل محسوب میشود.
