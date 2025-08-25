میراسماعیلی: جودو ایران رو به رشد است؛ نیاز به حمایت بیشتر داریم

به گزارش خبرنگار مهر، آرش میر اسماعیلی در نشست بررسی شرایط تیم های ملی جودو و تیم جودو جوانان برای اعزام به بازیهای آسیایی در بحرین که با حضور مسئولان کمیته ملی المپیک برگزار شد، گفت: نشست بسیار خوبی بود هرچند که نیاز به حمایت های بیشتری داریم همانطور که می دانید جودو شرایط متفاوتی دارد خدا را شکر به تازگی جان دوباره ای گرفته و رو به رشد است.

رئیس فدراسیون جودو تاکید کرد: به سنین پایه توجه ویژه ای شده و کسب مدال ها نیز بیشتر شده است. ادامه این روند نیازمند حمایت بیشتر کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان خواهد بود و در صورت حمایت بیشتر در این دو ماه باقیمانده نتایج نیز تغییر خواهد کرد.

وی ادامه داد: ما نیاز به برگزاری اردوها، امکانات بیشتر، خوابگاه و حضور در مسابقات داریم و امیدواریم با حمایت هایی که شد بتوانیم از امکانات آکادمی ملی المپیک نیز استفاده کنیم،ما سه مرحله اردو تا بازی های آسیایی جوانان بحرین داریم و در جلسه امروز نیازمان به خوابگاه مطرح و خدا را شکر مقرر شد در اختیارمان قرار گیرد.

وی تاکید کرد: سهمیه نفرات اعزامی نیز براساس نظرات کارشناسی بود که ما نیز قبول کردیم؛ همکاری دوجانبه ای داشتیم تلاش خودمان را برای کسب نتیجه خوب بکار خواهیم گرفت، با وجودیکه کار ما سخت تر شده است چراکه رقیبان نیز قدر شده اند و دیگر کشورهایی مثل کویت و عربستان زنگ تفریح نیستند و حدود چهارسال است که از مربیان درجه یک دنیا استفاده می کنند؛ جودوکاران کشورهای ازبکستان، تاجیکستان قزاقستان،ژاپن و کره همگی رقبای دیرینه و سرسخت ما هستند.

میر اسماعیلی تصریح کرد:البته جودوکاران ما نیز بسیار پرتلاش هستند و تمرینات خوبی داشتند، در تلاشیم تا ورزشکارانمان را به اردوی مشترک بین المللی نیز اعزام کنیم.تمام توان خود را بکارمی گیریم تا از جایگاه جودو استفاده کنیم هرچند ما به لحاظ سنی دچار تناقض هستیم و تعدادی از جودوکاران در نوجوانان بسیارخوب هستند و در قهرمانی آسیا حضور دارند اما شرایط سنی شان برای حضوردر بازی های آسیایی بحرین متفاوت است و این به ضرر ما تمام می شود اما تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا بهترین نتیجه را کسب کنیم.