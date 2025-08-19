  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

کارگاه تولید کیک و شیرینی در گناوه پلمب شد

کارگاه تولید کیک و شیرینی در گناوه پلمب شد

گناوه- مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: یک واحد کارگاه تولید کیک و شیرینی به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات بهداشتی در شهرستان گناوه پلمب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یوسفی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بازرسی کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان از واحد تولیدی کیک و شیرینی سطح شهرستان گناوه این کارگاه به دلیل استفاده از رنگ‌های شیمیایی غیرمجاز و همچنین رعایت نکردن موازین بهداشتی پلمب و متخلف به مرجع قضائی معرفی شد.

مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه تاکید کرد: صیانت از سلامت شهروندان و حفظ امنیت غذایی آنها از مهمترین رسالت‌های شبکه بهداشت و درمان است و با کسانی که با رعایت نکردن موازین بهداشتی سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، برخورد قاطع خواهد شد.

وی از عموم شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی موضوع را از طریق تلفن گویای ۱۹۰ سامانه شکایات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اطلاع دهند.

کد خبر 6564950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها