کارگاه تولید کیک و شیرینی در گناوه پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یوسفی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بازرسی کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان از واحد تولیدی کیک و شیرینی سطح شهرستان گناوه این کارگاه به دلیل استفاده از رنگ‌های شیمیایی غیرمجاز و همچنین رعایت نکردن موازین بهداشتی پلمب و متخلف به مرجع قضائی معرفی شد.

مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه تاکید کرد: صیانت از سلامت شهروندان و حفظ امنیت غذایی آنها از مهمترین رسالت‌های شبکه بهداشت و درمان است و با کسانی که با رعایت نکردن موازین بهداشتی سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، برخورد قاطع خواهد شد.

وی از عموم شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی موضوع را از طریق تلفن گویای ۱۹۰ سامانه شکایات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اطلاع دهند.