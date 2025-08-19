به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین طاهری صبح سه شنبه در آئین تجلیل از منتخبین پویش رسانه‌ای راویان اقتدار و آرامش ضمن تقدیر و تشکر از فعالان رسانه‌ای و فرهنگی استان اظهار کرد: خبرنگاران با تولید محتوای دقیق و اطلاع‌رسانی درست در روزهای سخت اخیر توانستند به آرامش و وحدت جامعه کمک کنند.

وی افزود: از همان ساعات اولیه شروع حملات، همه ما پای کار بودیم و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در کنار دیگر دستگاه‌ها، مسئولانه به انجام وظایف خود پرداخت.

طاهری با تأکید بر ادامه یافتن جنگ فرهنگی و رسانه‌ای، گفت: اگرچه جنگ موشکی پایان یافته است، اما جنگ در عرصه رسانه و فرهنگ همچنان ادامه دارد و باید مراقب باشیم وحدت مردم که موجب پیروزی در این ۱۲ روز شد خدشه‌دار نشود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود از برخی نهادها گلایه کرد و ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها که عنوان شورای فرهنگی را یدک می‌کشند در این مدت غیرفعال بودند و امروز با ادعای انجام کار، جای خالی خود را پر می‌کنند.

وی افزود: رسالت رسانه، افزایش همدلی و دلگرمی مردم و هم‌زمان گوشزد کردن نقاط ضعف به مسئولان و مردم است تا بتوان مشکلات را به‌موقع حل کرد.

طاهری در پایان اظهار امیدواری کرد: با تلاش جمعی و همدلی همه اقشار و سلایق سیاسی، ایران آباد، آزاد و مقتدر را در کنار هم بسازیم.