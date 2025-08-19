  1. استانها
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

خبرگزاری مهر گیلان در پویش رسانه‌ای راویان «اقتدار و آرامش» برگزیده شد

رشت- خبرنگاران و عکاس خبرگزاری مهر گیلان در پویش رسانه ای راویان « اقتدار و آرامش» به پاس تلاش‌های مؤثر در پوشش خبری جنگ ۱۲ روزه مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه آئین تجلیل از برگزیدگان پویش رسانه‌ای «راویان اقتدار و آرامش» با حضور جمعی از فعالان حوزه رسانه و مسئولان استان برگزار شد.

در این مراسم «زهرا رگان»، «قائم پورباقر» و «زهرا پرنیا» به عنوان خبرنگاران و «علیرضا شانه چیان» به عنوان عکاس خبرگزاری مهر گیلان به پاس تلاش و پیگیری‌های دقیق در انعکاس اخبار جنگ ۱۲ روزه و مسائل استانی مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین خبرگزاری مهر گیلان به عنوان یکی از رسانه‌های فعال و تأثیرگذار در این پویش معرفی شد و «الهام حیدری» مدیر این رسانه تجلیل شد.

