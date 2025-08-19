به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران شهرستان رشت ضمن تبریک روز خبرنگار، نقش رسانه‌ها را به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان برجسته کرد و گفت: اصحاب رسانه مشاوران ما در مسیر خدمت‌رسانی است.

وی با تاکید بر اهمیت شنیدن صدای مردم از زبان خبرنگاران گفت: من سخنگو ندارم و شما خبرنگاران از امروز مشاوران من هستید.

فرماندار رشت افزود: من نماینده دولت هستم اما کانون قدرت نیستم، هر آنچه که به پیشرفت امور کمک می‌کند را با من در میان بگذارید.

فرماندار رشت همچنین با اشاره به اهمیت آرام‌سازی فضای شهرستان و مدیریت بحران‌ها اظهار داشت: در هر مسئولیتی که داشتم تلاش کرده‌ام فضای شهرستان را آرام نگه دارم و تنش‌ها را به حداقل برسانم. آرامش جامعه برای من یک اصل است و از بیان مشکلاتی که موجب تشویش افکار عمومی شود پرهیز می‌کنم.

میرغضنفری درباره محدودیت‌های مالی و اعتبارات تخصیص‌یافته افزود: از محل محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی، ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان در نظر گرفته شده است.

وی همچنین اعلام کرد: برخی پروژه‌ها به دلیل ناتوانی پیمانکاران خلع ید شده‌اند و در سال مالی جدید مجدداً آغاز خواهند شد. پروژه‌های برق نیز در دستور کار قرار دارند هرچند محدودیت منابع همچنان پابرجا است.

فرماندار رشت با اشاره به عملکرد موفق در بحران جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: در آن ایام بیش از ۵۰ درصد از مردم کرج و تهران به گیلان آمدند و با تلاش شبانه‌روزی، کمترین دغدغه را در حوزه آرد و سوخت داشتیم حتی یک ساعت جایگاه‌های سوخت معطل نشدند و بازار به‌خوبی مدیریت شد.

میرغضنفری درباره جایگاه رسانه‌ها بیان کرد: من اهل رسانه هستم و به آن باور دارم. تحت هر شرایطی حق با مردم است و تمام تلاش من این است که در کنار آنان باشم، بشنوم و دلی را نیازارم.

وی در پایان با تأکید بر نقش میدانی خود در مدیریت شهرستان گفت: سعی کرده‌ام همیشه در کنار مردم باشم و با دو گوش شنوا و قلبی آرام، امیدوارم با همراهی رسانه‌ها، بتوانیم وضعیت امروز را به فردایی بهتر تبدیل کنیم.