به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مصفا ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از منتخبین پویش رسانهای راویان اقتدار و آرامش از همراهی و همکاری بینظیر رسانهها در جنگ ۱۲ روزه اخیر قدردانی کرد و گفت: این دوره از بحران را نمیتوان صرفاً جنگ نامید، بلکه جنگ مقاومت و معجزه الهی بود که وحدت بیسابقهای بین مردم ایجاد کرد.
وی افزود: دشمن در این جنگ، بیشترین تمرکز را بر تسلط رسانهای داشت و در دورههای مختلف جنگ نرم و اغتشاشات ضربات زیادی به کشور وارد کرده بود اما در این ۱۲ روز، به همت رسانههای استان و همراهی همه نهادها، این تهدیدات خنثی شد.
مصفا تاکید کرد: با هوشیاری اصحاب رسانه و مدیریت دقیق شورای اطلاعرسانی، فضای استان به گونهای مهیا شد که هیچ سوژه و فرصتی برای شبکههای معاند فراهم نشد و آرامش و هماهنگی بین همه طیفها و سلیقهها حفظ گردید.
معاون رسانهای اداره کل ارشاد گیلان ضمن تشکر ویژه از تلاشهای مدیران استان از برنامهریزیهای آینده معاونت رسانهای برای برگزاری جشنوارهها و پویشهای رسانهای خبر داد و گفت: امسال نیز جشنواره رسانهای «با معرفت باطل» برگزار شد و در ادامه دو جشنواره تخصصی دیگر به همراه پویشهایی درباره شعار سال، جوانی جمعیت و آسیبهای اجتماعی در دستور کار است.
مصفا در پایان از اصحاب رسانه خواست که تولیدات خود را جهت شرکت در این برنامهها ارسال کنند و ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاریها، سال آینده نیز شاهد همدلی و تلاش جمعی در عرصه رسانهای استان باشیم.
نظر شما