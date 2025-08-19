خبرنگاران بهترین مشاوران مسئولان در رفع مشکلات جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان جوادی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران با اشاره به نقش خبرنگاران در جامعه اظهار کرد: همه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که وظیفه داریم در شکل‌گیری جامعه اسلامی و انسانی، که زمینه‌ساز ظهور حکومت حضرت حجت علیه‌السلام است، نقش ایفا کنیم. باید بدانیم کجای تاریخ ایستاده‌ایم، چرا که تاریخ درباره همه رفتار و کردار ما قضاوت خواهد کرد.

وی افزود: اصحاب رسانه در پیگیری مشکلات شهری و کشوری نقش مهمی دارند و هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید پیگیری مشکلات و نقد عملکرد مسئولان نباید وجود داشته باشد. اما نقد باید منصفانه و از سر دلسوزی باشد. همچنین نباید اغراض نفسانی و هیجانات شخصی در این موضوعات دخیل شود.

دادستان گلپایگان تصریح کرد: پس از جنگ تحمیلی، یک همبستگی و هم‌افزایی ملی میان مردم حول محور مشترک دشمن شکل گرفت و نباید این اتحاد زیر سوال برود. کسی نباید جای دوست و دشمن و یا جای جلاد و شهید را جابجا کند. همه باید مراقب باشیم که نقد و مطالبه‌گری در مسیر صحیح و قانونی باشد.

جوادی خاطرنشان کرد: اگر خبرنگاران موضوعی را مطرح کردند، مسئولان مکلف به پیگیری و پاسخگویی هستند و این پاسخ باید از مجرای طبیعی و قانونی انجام شود. با وجود شرایط خاص کشور، همه باید با برنامه‌ریزی دقیق به رفع مشکلات کمک کنیم. خبرنگاران در این مسیر بهترین مشاوران مسئولان هستند چرا که نظرات و راهکارهای جامعه را منتقل می‌کنند.

به گفته وی: یاد و خاطره شهدای خبرنگار که نام روز خبرنگار به پاس ایستادگی آنان گرامی داشته می‌شود، باید همیشه زنده بماند. تاریخ در مورد رفتار ما قضاوت خواهد کرد و دادگستری گلپایگان و سایر مسئولان قطعاً برابر موازین قانونی با کسانی که در جامعه القای ضعف می‌کنند برخورد خواهند کرد.