  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۳۹

خبرنگاران بهترین مشاوران مسئولان در رفع مشکلات جامعه هستند

خبرنگاران بهترین مشاوران مسئولان در رفع مشکلات جامعه هستند

گلپایگان _دادستان گلپایگان گفت: اصحاب رسانه با نقد منصفانه و دلسوزانه، بازوی مهمی برای مسئولان در پیگیری مشکلات و ارائه راهکارهای اجتماعی هستند .

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان جوادی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران با اشاره به نقش خبرنگاران در جامعه اظهار کرد: همه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که وظیفه داریم در شکل‌گیری جامعه اسلامی و انسانی، که زمینه‌ساز ظهور حکومت حضرت حجت علیه‌السلام است، نقش ایفا کنیم. باید بدانیم کجای تاریخ ایستاده‌ایم، چرا که تاریخ درباره همه رفتار و کردار ما قضاوت خواهد کرد.

خبرنگاران بهترین مشاوران مسئولان در رفع مشکلات جامعه هستند

وی افزود: اصحاب رسانه در پیگیری مشکلات شهری و کشوری نقش مهمی دارند و هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید پیگیری مشکلات و نقد عملکرد مسئولان نباید وجود داشته باشد. اما نقد باید منصفانه و از سر دلسوزی باشد. همچنین نباید اغراض نفسانی و هیجانات شخصی در این موضوعات دخیل شود.

دادستان گلپایگان تصریح کرد: پس از جنگ تحمیلی، یک همبستگی و هم‌افزایی ملی میان مردم حول محور مشترک دشمن شکل گرفت و نباید این اتحاد زیر سوال برود. کسی نباید جای دوست و دشمن و یا جای جلاد و شهید را جابجا کند. همه باید مراقب باشیم که نقد و مطالبه‌گری در مسیر صحیح و قانونی باشد.

جوادی خاطرنشان کرد: اگر خبرنگاران موضوعی را مطرح کردند، مسئولان مکلف به پیگیری و پاسخگویی هستند و این پاسخ باید از مجرای طبیعی و قانونی انجام شود. با وجود شرایط خاص کشور، همه باید با برنامه‌ریزی دقیق به رفع مشکلات کمک کنیم. خبرنگاران در این مسیر بهترین مشاوران مسئولان هستند چرا که نظرات و راهکارهای جامعه را منتقل می‌کنند.

خبرنگاران بهترین مشاوران مسئولان در رفع مشکلات جامعه هستند

به گفته وی: یاد و خاطره شهدای خبرنگار که نام روز خبرنگار به پاس ایستادگی آنان گرامی داشته می‌شود، باید همیشه زنده بماند. تاریخ در مورد رفتار ما قضاوت خواهد کرد و دادگستری گلپایگان و سایر مسئولان قطعاً برابر موازین قانونی با کسانی که در جامعه القای ضعف می‌کنند برخورد خواهند کرد.

کد خبر 6564487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها