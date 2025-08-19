قرآن کتابت شده هنرمند چهارمحال و بختیاری رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از قرآن کتابت شده توسط هنرمند خوشنویس استان در قالب نمایشگاه «سرّ نی» پیش از ظهر سه‌شنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان و هنرمندان استان در نگارخانه شهید شهرانی شهرکرد برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی در این آئین با ابراز خرسندی از خلق این اثر هنری فاخر توسط هنرمند استان، اظهار کرد: قرآن کریم آخرین و کامل‌ترین کتاب آسمانی بوده و تا قیامت رهبری جامعه بشری را عهده‌دار است.

توانایی زبان هنر در انتقال و ارائه جذاب معارف و ارزش‌ها

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مردم باید از معارف کلام وحی بهره‌مند شده و با بهره‌گیری از معالم نورانی آن راه رشد و تعالی را دنبال کنند، ادامه داد: اگر هنرمندان بتوانند با زبان هنر این معارف را به نحو جذاب و دلنشین به مخاطبان عرضه کنند و نشان دهند، خدمت بسیار شایسته‌ای انجام داده‌اند.

فاطمی با تأکید بر زبان هنر به‌عنوان قوه خدادادی، افزود: هنر این توانمندی را دارد که معارف و معالم را به وجهی زیبا و قابل پذیرش به مخاطب ارائه و انتقال دهد که جا دارد از هنرمند استان که با جدیت و علاقه این اثر فاخر و معنوی را خلق کرده قدردانی کنم.

امام جمعه شهرکرد بر رسالت مسئولان و متولیان خاصه در عرصه فرهنگ و هنر تأکید و تصریح کرد: نهادها وظیفه حمایت و پشتیبانی از این دست هنرمندان را دارند زیرا اینان اهداف متعالی را دنبال و معارف دین و ارزش‌ها را زیبا جلوه می‌دهند.

چاپ قرآن کتابت شده در دستور کار قرار دارد

در ادامه، شهرام فرجی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به اینکه خطاطی و خوشنویسی هنری ویژه است، اظهار کرد: این هنر با بسیاری دیگر از هنرها همچون نقاشی، نگارگری، شعر و ادبیات آمیخته است.

فرجی ادامه داد: حسین بهرامی هنرمند استان چهارمحال و بختیاری نسبت به خلق این قرآن کتابت شده همت داشت و امروز بخش‌هایی از این اثر را در قالب بیش از ۳۰ تابلو در معرض دید عموم قرار می‌گیرد. مقرر شده این قرآن توسط انتشارات جهاد دانشگاهی استان به زیور طبع آراسته شود.

در پایان، حسین امیری، هنرمند خوشنویس اهل چهارمحال و بختیاری و کاتب قرآن کریم با اشاره به اینکه کتابت این اثر چهار سال و چند ماه به طول انجامید، اظهار کرد: امروز برگ‌هایی از این کتاب در قالب نمایشگاه «سرّ نی» در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

امیری ادامه داد: این نمایشگاه فردا و پس‌فردا ۲۹ و ۳۰ مردادماه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در نگارخانه شهید شهرانی واقع در مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهرکرد برپاست.