۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

ادارات لرستان فردا چهارشنبه تعطیل هستند

ادارات لرستان فردا چهارشنبه تعطیل هستند

خرم‌آباد- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان گفت: با توجه به ورود توده هوای گرم و افزایش مصرف برق، ادارات لرستان فردا چهار شنبه تعطیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کشکولی ظهر امروز سه شنبه در سخنانی اظهار داشت: با توجه به ورود توده هوای گرم و افزایش مصرف برق، در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان تصمیم گرفته شد که تمامی ادارات، بانک‌ها، بیمه‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای عمومی چهارشنبه ۲۹ مرداد تعطیل باشند.

وی افزود: این تصمیم با هدف مصرف بهینه برق و جلوگیری از خاموشی در ساعات اوج بار اتخاذ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان یادآور شد: مراکز عملیاتی و خدمات‌رسان مانند اورژانس، مراکز درمانی، امدادی و تأمین آب و برق از این مصوبه مستثنی هستند.

