به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فراهانی از تعطیلی کلیه ادارات و بانکهای استان در روز شنبه اول شهریورماه خبر داد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز افزود: این تصمیم به منظور مدیریت مصرف انرژی و کاهش اثرات ناشی از گرمای شدید به تصویب کارگروه ناترازی انرژی رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه این تعطیلی شامل واحدهای قضائی و اداری قوه قضائیه نیز میشود، اظهار داشت: طبق هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان، تمامی فعالیتهای قضائی نیز در این روز متوقف خواهد بود.
معاون استاندار البرز افزود: با این حال، برخی شعب بانکها در حالت کشیک به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مراکز امدادی، اورژانس و آتشنشانی باید به فعالیتهای خود ادامه دهند.
فراهانی همچنین از هماستانیها خواست تا با صرفهجویی در مصرف انرژی، به حفظ پایداری شبکه توزیع برق کمک کنند و یادآور شد که هدف از این اقدام جلوگیری از بروز خاموشیهای گسترده ناشی از افزایش مصرف در روزهای گرم است.
وی در پایان اعلام کرد که زمان جدید جلسات رسیدگی به پروندههای قضائی تحت تأثیر این تعطیلی، در نزدیکترین زمان به طرفین اطلاعرسانی خواهد شد.
