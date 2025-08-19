  1. استانها
  2. البرز
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

ادارات و بانک‌های استان البرز اول شهریور تعطیل شد

ادارات و بانک‌های استان البرز اول شهریور تعطیل شد

کرج- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز اعلام کرد:به منظور مدیریت مصرف انرژی و مقابله با موج گرما، تمامی ادارات،دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان روز شنبه اول شهریورماه تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فراهانی از تعطیلی کلیه ادارات و بانک‌های استان در روز شنبه اول شهریورماه خبر داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز افزود: این تصمیم به منظور مدیریت مصرف انرژی و کاهش اثرات ناشی از گرمای شدید به تصویب کارگروه ناترازی انرژی رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه این تعطیلی شامل واحدهای قضائی و اداری قوه قضائیه نیز می‌شود، اظهار داشت: طبق هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان، تمامی فعالیت‌های قضائی نیز در این روز متوقف خواهد بود.

معاون استاندار البرز افزود: با این حال، برخی شعب بانک‌ها در حالت کشیک به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مراکز امدادی، اورژانس و آتش‌نشانی باید به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

فراهانی همچنین از هم‌استانی‌ها خواست تا با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به حفظ پایداری شبکه توزیع برق کمک کنند و یادآور شد که هدف از این اقدام جلوگیری از بروز خاموشی‌های گسترده ناشی از افزایش مصرف در روزهای گرم است.

وی در پایان اعلام کرد که زمان جدید جلسات رسیدگی به پرونده‌های قضائی تحت تأثیر این تعطیلی، در نزدیک‌ترین زمان به طرفین اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 6564915

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها