مازندران شنبه تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، استانداری مازندران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد تعطیلی شنبه هفته آینده -یکم شهریور- که در برخی استان‌ها اعمال شده برای این استان نیز در نظر گرفته شده و شنبه پیش رو در این مازندران تعطیل است.

بر اساس این اطلاعیه، دستگاه‌های دولتی، ادارات، نهادهای عمومی غیر دولتی و مراکز و مؤسسات آموزشی مازندران در نخستین روز شهریور به منظور کاهش مصرف انرژی تعطیل هستند.

استمرار گرمای هوا در مازندران که از ابتدای مرداد تا کنون مسؤولان این استان را وادار به تعطیلی چهارشنبه‌ها کرده بود و منجر به تعطیلی روزهای یکم، هشتم، پانزدهم و بیست‌ودوم مرداد کرد.

بنا به اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، این تصمیم از سوی کارگروه ناترازی انرژی استان و با هدف کاهش فشار بر زیرساخت‌های تأمین برق اتخاذ شده است.

عیسی قاسمی طوسی اظهار کرد: این تعطیلی شامل دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان مانند مراکز درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر نهادهای خدمت‌رسان حیاتی نخواهد بود و فعالیت این مراکز طبق روال معمول ادامه خواهد داشت.

وی افزود: مدیران در همه دستگاه‌های اجرایی موظف به پایش و رصد دقیق نکات مربوط به رعایت اصول مصرف بهینه انرژی هستند. از همه مردم نیز در سراسر استان درخواست و انتظار داریم که نسبت به مصرف بهینه برق توجه ویژه داشته باشند.