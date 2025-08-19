به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر سه شنبه در اولین نشست ستاد هماهنگی مدیریت تالابها، بر اهمیت هماهنگی بیندستگاهی برای جلوگیری از تخریب تالابها و مدیریت تأمین آب مورد نیاز آنها تاکید کرد.
وی اظهار کرد: مهمترین وظیفه این ستاد، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای حفظ تالابها و تضمین تأمین آب پایدار برای آنهاست و سایر برنامهها نیز باید در راستای تحقق این دو هدف کلیدی طراحی شوند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: تمام دستگاههای اجرایی، اعم از عضو و غیرعضو، موظف به همکاری در حفظ و احیای تالابهای استان هستند.
وی با اشاره به طرح مسائل و مشکلات مرتبط با تالابها، تصریح کرد: راهکارهای ارائه شده باید مبتنی بر مطالعات دقیق مشاوران باشد تا از اقدامات نسنجیده که ممکن است وضعیت را بحرانی کند، جلوگیری شود.
رحمانی با اشاره به نقش حیاتی تالابها بهعنوان یکی از عناصر مهم زیست بومی، بیان کرد: کنوانسیونهای ملی و بینالمللی برای حفاظت از تالابها تدوین شده است و پیگیری ثبت این تالابها در این کنوانسیونها باید در دستور کار باشد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به موضوع «صدور سند ملی تالابها» تاکید کرد و ادامه داد: برای حفظ این عرصهها، سند باید به نام منابع طبیعی صادر شود و محدوده و حریم تالابها بر اساس آخرین بررسیها مشخص گردد.
وی با اشاره به تأثیر نوسانات اقلیمی، بیان کرد: باید در ترسیم حریم تالابها، شرایط ترسالی و خشکسالی در نظر گرفته شود تا تصمیمات اتخاذ شده با واقعیتهای طبیعی همخوانی داشته باشد.
رحمانی از فرمانداران شهرستانهای دارای تالاب خواست در تخصیص اعتبارات استانی به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و در صورت وجود ردیفهای ملی، پیگیریهای لازم برای جذب آنها انجام شود.
وی در پایان از فرمانداران خواست نظارت مستمر بر اجرای مصوبات این ستاد داشته باشند.
