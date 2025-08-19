  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

نشست هم اندیشی سمن‌های گرمسار برگزار شد

نشست هم اندیشی سمن‌های گرمسار برگزار شد

گرمسار- نشست هم اندیشی سازمان‌های مردم نهاد فعال مدنی در بخش‌های مختلف گرمسار با حضور فرماندار این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی با تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در همزمان با پیش از ظهر سه شنبه فرمانداری گرمسار برگزار شد و نمایندگان تشکل‌ها در این نشست به بیان نقطه‌نظرات، دیدگاه‌ها و مشکلات موجود در مسیر فعالیت‌های مردمی پرداختند.

در این نشست، بر ضرورت تقویت ارتباط تشکل‌های مردم‌نهاد با دستگاه‌های اجرایی تاکید شد و موضوعات مرتبط با نقش‌آفرینی این تشکل‌ها در توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

به مناسبت روز تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، از فعالان این عرصه در شهرستان گرمسار تقدیر شد.

فرماندار گرمسار، در این نشست اظهار کرد: تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد بازوان توانمند دولت در مسیر اجرای برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی هستند و با ظرفیت بالای خود می‌توانند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه‌ای شهرستان ایفا کنند.

علی همتی بیان کرد: حضور و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در کنار دستگاه‌های اجرایی، نه تنها به ارتقای سطح خدمات کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز اعتماد و همراهی بیشتر مردم با برنامه‌های دولت خواهد بود.

وی تاکید کرد: فرمانداری آماده حمایت و همکاری با تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است تا فعالیت‌های این مجموعه‌ها با قدرت بیشتری ادامه یابد و دستاوردهای ارزشمندی برای جامعه به همراه داشته باشد.

کد خبر 6565060

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها