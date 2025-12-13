جوانان در حوزه های فرهنگی و اجتماعی مشارکت داده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی گرمسار با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در سالن جلسات فرمانداری این شهر، اظهار داشت: تقویت سرمایه‌های اجتماعی و ارتقای همبستگی فرهنگی در جامعه همواره مورد تاکید است.

وی ادامه داد: برای تحقق هدف‌گذاری فوق نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، هم افزایی دستگاه‌ها و توجه جدی به مسائل اجتماعی در شهرستان گرمسار است.

فرماندار گرمسار پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را منوط به اجرای درست برنامه‌های فرهنگی دانست و ابراز داشت: در این مهم دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی باید با نگاه مسئله محور وارد میدان شوند.

همتی ادامه داد: در این راه می‌توان از ظرفیت‌های مردمی، هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های اجتماعی و دانشگاه‌ها بهره برد تا برنامه‌های اثرگذار و قابل سنجش در حوزه فرهنگی و اجتماعی اجرا شود.

وی توجه ویژه به نسل جوان و دانشجویان و دانش‌آموزان را در اولویت دانست و افزود: برای نشاط اجتماعی و امید آفرینی تنها راهکار مشارکت فعال جوانان و نوجوانان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی است.