دومین کنفرانس آشتی ملی عراق پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "تحسین الشیخلی" سخنگوی کنفرانس تاکید کرد : شرکت نکردن برخی گروههای سیاسی، تاثیر منفی بر شرکت کنندگان و اهداف آن نداشته است.



وی گفت : عقب نشینی برخی گروههای سیاسی از جلسات کنفرانس به دلایل مختلف، هیچ تاثیری بر اصل مشارکت در کنفرانس و اعتقاد عمیق به ضرورت فعال شدن مشارکت ملی نمی گذارد.



کنفرانس آشتی ملی درحالی امروز به کار خود پایان داد که "جبهه التوافق"از گروههای سیاسی اقلیت اهل سنت، جریان صدر،طیف العراقیه به رهبری ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق و جبهه گفتگوی داخلی به رهبری صالح المطلک از حضور در آن خودداری کردند.



الشیخلی در این باره گفت : در این کنفرانس بر ضرورت پایبندی به اصول ملی، وحدت ارضی و مردمی عراق، محکومیت تروریسم و شیوه تکفیری و خیانت و کوچاندن که دشمنان عراق درباره شهروندان عراقی مرتکب می شوند، تاکید شد.



به گفته وی، 400 شخصیت سیاسی، فرهنگی و دینی شامل شرکت کنندگان در روند سیاسی وکسانی که در آن شرکت نکرده اند و نیز رهبران برخی گروههای مسلحانه که به صف داخلی پیوسته اند، در کنفرانس آشتی ملی حضورداشتند.



وی بدون مشخص کردن هویت شرکت کنندگان در کنفرانس آشتی ملی، حضور نیروهای شوراهای بیداری را که در بهبود اوضاع امنیتی عراق ایفای نقش کردند، منحصر به فرد توصیف کرد.



کنفرانس آشتی ملی عراق در آستانه پنجمین سالگرد حمله آمریکا و متحدانش به این کشور(20 مارس 2003) برگزار شد.



نوری المالکی نخست وزیر دولت منتخب عراق در ژوئن 2006، ابتکاری برای برقراری آشتی ملی ارائه کرد که شامل برگزاری کنفرانسهای نیروهای سیاسی و عشایری و سازمانهای جامعه مدنی است.



اولین کنفرانس آشتی ملی در دسامبر 2006 برگزار شد، اما نتایج مهمی دربرنداشت.

این درحالی است که خبرگزاری فرانسه ادعا کرد دومین کنفرانس آشتی ملی به سبب حضور نیافتن برخی گروههای مهم سیاسی، نتایج مهمی نداشته است.