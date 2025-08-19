به گزارش خبرنگار مهر، اصغر احمدی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح وضعیت آتش‌سوزی‌ها در مناطق جنگلی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۹۸ درصد آتش‌سوزی‌های رخ‌داده در منطقه منشأ انسانی و عمدی دارند. این موضوع در چارچوب طرح‌های توسعه‌ای از جمله طرح هادی مورد توجه قرار گرفته است.

احمدی با اشاره به بحران آب و کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در دهه اخیر افزود: تنش آبی و ضعف در تأمین منابع آب، وضعیت را بحرانی‌تر کرده است. در همین راستا، اقدامات آبخیزداری و تخصیص اعتباراتی بالغ بر هزار میلیارد تومان برای حفاظت از جنگل‌ها و منابع آبی استان در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است. همچنین، در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با بحران آب اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل منابع طبیعی با تأکید بر بهره‌برداری پایدار از سفره‌های زیرزمینی و منابع طبیعی اظهار داشت: توسعه ظرفیت‌های منابع طبیعی در حوزه‌هایی چون صنعت، دامداری و کشاورزی باید به گونه‌ای باشد که پایداری منابع تضمین شود. سیاست‌های ما باید به سمت مردمی‌سازی و مشارکت فعال جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی حرکت کند، چرا که کنترل‌های صرفاً دولتی پاسخگو نیستند.

وی از تدوین سند توسعه‌ای با رویکرد مشارکت‌پذیری و حفاظت پایدار جنگل‌ها و مراتع خبر داد و گفت: هدف این سند، حفظ رویشگاه‌های جنگلی زاگرس و سایر مناطق حساس کشور است.

در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی نیز احمدی به اقدامات اجرایی اشاره کرد: حفظ روان‌آب‌ها، تغذیه سفره‌های زیرزمینی، حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش خاک از جمله برنامه‌های ماست. اگرچه نقش انسان در تغییرات اقلیمی محدود است، اما مدیریت صحیح منابع و حفظ پوشش گیاهی می‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.

وی همچنین از تلاش‌های صورت‌گرفته در زمینه تولید نهال و آموزش جوامع محلی برای نگهداری منابع طبیعی خبر داد و افزود: مشارکت مردم در این فرآیند حیاتی است و بدون همکاری آنان، حفاظت پایدار ممکن نخواهد بود.

احمدی به اقدامات ملی و استانی برای مقابله با زمین‌خواری، قاچاق چوب و زغال و کاهش تداخلات اراضی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار موجود، حدود ۹۰ درصد اراضی دارای تداخل تاکنون تعیین تکلیف شده‌اند. با بهره‌گیری از دانش روز و مشارکت مردمی، حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی به صورت پایدار ادامه خواهد یافت تا آینده‌ای بهتر برای نسل‌های آینده رقم بخورد.