چهار اولویت کارگروه رفاهی جهاددانشگاهی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی طی نامهای به سید عبدالحمید احمدی، قائممقام رئیس و معاون پشتیبانی و مدیریت منابع این نهاد، خواستار تشکیل کارگروه رفاهی در اسرع وقت شد.
در این نامه بر لزوم توجه ویژه به چهار محور اصلی سلامت، سفر، ازدواج و فوت در برنامههای کارگروه رفاهی تأکید شده است.
رئیس جهاد دانشگاهی در این ابلاغیه تصریح کرده است: انتظار میرود برنامهریزیها و مصوبات کارگروه بهگونهای تدوین شود که اعضای کمتر برخوردار بتوانند با کمترین هزینه از بیشترین مزایای پیشبینیشده بهرهمند شوند.
