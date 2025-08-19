  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

چهار اولویت کارگروه رفاهی جهاددانشگاهی ابلاغ شد

رئیس جهاد دانشگاهی در نامه‌ای به قائم‌مقام رئیس و معاون پشتیبانی و مدیریت منابع، تشکیل کارگروه رفاهی را با محوریت چهار اولویت سلامت، سفر، ازدواج و فوت خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی طی نامه‌ای به سید عبدالحمید احمدی، قائم‌مقام رئیس و معاون پشتیبانی و مدیریت منابع این نهاد، خواستار تشکیل کارگروه رفاهی در اسرع وقت شد.

در این نامه بر لزوم توجه ویژه به چهار محور اصلی سلامت، سفر، ازدواج و فوت در برنامه‌های کارگروه رفاهی تأکید شده است.

رئیس جهاد دانشگاهی در این ابلاغیه تصریح کرده است: انتظار می‌رود برنامه‌ریزی‌ها و مصوبات کارگروه به‌گونه‌ای تدوین شود که اعضای کمتر برخوردار بتوانند با کمترین هزینه از بیشترین مزایای پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

