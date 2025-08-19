به گزارش خبرگزاری مهر اداره فیلم، اکران و نمایش معاونت فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین در راستای ارتقا سطح کیفی نمایشنامهها و گروههای نمایشی مساجد و پایگاههای بسیج، فراخوان نخستین رویداد نمایشنامهنویسی «قلم» را منتشر کرد. این رویداد با هدف حمایت از تولید آثار نمایشی متناسب با محیطهای فرهنگی مذهبی و ترویج مفاهیم ارزشی، انقلابی و اجتماعی برگزار میشود و از همه علاقهمندان، هنرمندان، نویسندگان و نمایشنامهنویسان دعوت به شرکت شده است.
شرایط شرکت در رویداد به شرح زیر است:
آثار در ۲ بخش کودک و نوجوان و بزرگسال در این رویداد قابل ارسال است و نمایشنامهها باید متناسب با اجرا در مساجد و پایگاهها و با دکور ساده و اجرای تکجنسیتی طراحی شوند.
همچنین محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد و مدت زمان پیشنهادی برای هر اثر بین ۱۵ تا ۲۵ دقیقه تعیین شده است.
آثار نباید قبلاً در جشنوارهای شرکت کرده یا منتشر شده باشند.
متن آثار باید در قالب فایل PDF و از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۰۵۴۱۸۹۳۱۸ ارسال شود.
دبیرخانه مجاز است از آثار منتخب جهت تولید و اجرای نمایش در سراسر کشور استفاده کند.
هر اثر باید دارای شناسنامه شامل اطلاعات کامل نویسنده و معرفی شخصیتها باشد.
محورهای موضوعی رویداد:
استکبارستیزی و مبارزه با آمریکا
دفاع از مردم مظلوم غزه و فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی
فرهنگ ایثار و شهادتطلبی
عفاف، حجاب، حیا و غیرت
مناسبتهای ملی، مذهبی و ایامالله
بصیرت انقلابی در برابر فتنههای آخرالزمانی
وحدت، همدلی و انسجام ملی
روایت پیشرفتها و دستاوردهای کشور
جنگ ۱۲ روزه و شکست اسرائیل
جوانی جمعیت
جوایز رویداد:
در هر بخش (کودک و نوجوان / بزرگسال)، به ۵ اثر برگزیده توسط هیئت داوران، مبلغ ۳۵ میلیون ریال اهدا خواهد شد.
مهلت نهایی ارسال آثار تا تاریخ ۲۵ شهریور امسال خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند با ارسال آثار خود در این رویداد هنری مشارکت کرده و در ارتقا سطح کیفی تئاترهای مردمی و ارزشی نقشآفرینی کنند.
