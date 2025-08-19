همه گمرکات استان بوشهر فعال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، از رئیس کل گمرک ایران و همکاران در استان بوشهر بخاطر کوشش مستمر و پیشگیری از توقف یا کاستن خدمات‌رسانی در دوره جنگ تحمیلی اخیر، قدردانی کرد.

استاندار بوشهر با برشمردن مزیت‌های اقتصادی بویژه تجاری و بازرگانی استان بوشهر خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود ضمن فعال‌تر کردن همه گمرکات استان بوشهر، شاهد رونق بخشی بیشتر به فعالیت‌های بازرگانی و تجاری در بنادر استان بوشهر باشیم.

زارع با تقدیر از همکاری و همراهی گمرک ایران برای اجرای آئین نامه دولت در اجرای قانون ساماندهی کالای همراه ملوان در استان بوشهر یادآور شد: از گمرک انتظار دارم ضمن تسریع در انجام امور این کار، نسبت به افزایش امکانات و تجهیزات گمرک و ارتقای ساختار سازمانی و نیروی انسانی در استان اقدام شود.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به پیگیری و اجرای درخواست‌های استاندار بوشهر قول مساعد داد.