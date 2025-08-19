  1. استانها
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۱۷

جابجایی بیش از ۴۸ هزار زائر اربعین با ناوگان جاده‌ای آذربایجان‌شرقی

تبریز- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: ۴۸ هزار و ۸۰ زائر اربعین حسینی با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی استان در مرزهای منتهی به کربلا جابجا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رسول زاده با بیان اینکه ۴۸ هزار و ۸۰ زائر اربعین حسینی در اجرای طرح ویژه اربعین حسینی با ۲ هزار و ۷۹ سرویس اتوبوسی جابجا شدند گفت: جابجایی زائران اربعین حسینی به مدت حدود ۳۰ روز از ۲۵ تیر ماه تا روز گذشته ادامه داشت.

وی اظهار کرد: در این بازه زمانی تیمی ۱۸ نفره از همکاران این اداره کل در پایانه مرزی مهران برای تسهیل روند خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی حضور داشتند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: به منظور کمک به روند جابجایی زائران حسینی ۲۱ دستگاه ماشین آلات این اداره کل نیز شامل ۱۵ دستگاه خودروی سبک و نیمه سنگین و ۶ دستگاه خودروی سنگین در زمان اجرای طرح در مرز مهران مستقر بودند و خدمات ارائه کردند.

رسول زاده ادامه داد: اجرای این طرح با حضور جهادی رانندگان حمل و نقل عمومی استان، مدیران عامل و دست اندرکاران شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل عمومی، همکاران اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و دستگاه‌های عضو کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین انجام شد.

وی یادآور شد: ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری استان پس از اجرای موفقیت آمیز طرح اربعین، طرح جابجایی زائران حرم رضوی به مقصد مشهد مقدس را از فردا ۲۸ مرداد اجرا خواهد کرد.

