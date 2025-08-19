تساوی کِسل کننده تراکتور و استقلال در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور و استقلال در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر شامگاه سه شنبه ۲۸ مرداد و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز و با قضاوت پیام حیدری و با حضور سیستم کمک داور ویدئویی VAR رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

ترکیب تراکتور

ادیب زارعی، شجاع خلیل زاده (کارت زرد)، الکساندر سدلار، پوستونسکی، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی فر، تومیسلاو اشتراکال، مهدی هاشم نژاد، اُدیل خامروبکوف، محمد نادری و امیرحسین حسین زاده

ترکیب استقلال

آدان، آرمین سهرابیان، روزبه چشمی، رامین رضائیان، سعید سحرخیزان، علیرضا کوشکی، دیدیه اندونگ، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی، محمدحسین اسلامی و مهران احمدی

شروع متعادل دو تیم در نیمه اول

بازیکنان تراکتور بازی را بهتر آغاز کردند و در ۵ دقیقه ابتدایی دو موقعیت روی دروازه استقلال خلق کردند که سودی برای آنها به همراه نداشت. اولین حمله استقلال روی دروازه تراکتور با خلاقیت فردی اسلامی در دقیقه ۷ شکل گرفت که در نزدیکی محوطه جریمه، پوستونسکی روی این بازیکن مرتکب خطا شد و داور به سود استقلال ضربه آزاد اعلام کرد که ارسال رامین رضائیان برای این تیم یک کرنر به همراه داشت.

روی حرکت سعید سحرخیزان در دقیقه ۱۵، شجاع خلیل زاده روی مهاجم جوان استقلال مرتکب خطا شد و داور به او کارت زرد نشان داد و برای استقلال ضربه آزاد اعلام کرد که توپ ارسالی رضائیان را مدافعان تراکتور به بیرون فرستادند.

کوشکی خالق نخستین موقعیت جدی برای استقلال

روند بازی استقلال در نیمه اول به شکلی بود که اکثر توپ‌ها به رامین رضائیان ختم می‌شد تا او توپ را به سمت دروازه تراکتور ارسال کند که در دقیقه ۲۶ و روی ارسال مدافع استقلال، علیرضا کوشکی با سر به توپ ضربه زد که توپ به شکل خطرناکی از کنار دروازه ادیب زارعی به بیرون رفت تا نخستین حمله جدی بازی شکل گیرد.

در دقیقه ۴۰ و در حالی که توپ در اختیار ابوالفضل جلالی بود او با شوتی از راه دور دروازه تراکتور را هدف قرار داد که با دخالت زارعی توپ به کرنر رفت.