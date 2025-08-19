هاشم حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص استعفا نظری جویباری گفت: جویباری سال‌ها در استقلال در پست‌های مختلف کار کرده بود و شرایط این تیم را به خوبی می‌شناخت و می‌دانست مجموع استقلال چه مشکلات و نقاط ضعفی دارد. او تا قبل از مدیر عامل شدن در استقلال چهره محبوبی نزد هواداران بود اما همه چیز برای او تغییر کرد و مردی که سال‌ها هواداران از او حمایت می‌کردند شعار حیا کن رها کن را شنید تا متوجه شود طرفداران استقلال با کسی شوخی ندارند و آنها مدیری می‌خواهند که بتواند مشکلات استقلال را حل کند. نظری باید زمانی که در استقلال به بن بست رسیده بود استعفا می‌داد تا محبوبیتش بیش از این از بین نرود. البته به جز جویباری که استعفا داد در هیئت مدیره هم باید تغییراتی صورت بگیرد تا شاید این اتفاقات باعث شود استقلال با یک کادر مدیریتی قوی فصل خوبی را آغاز کند.

آگاهانه مدیر عامل جدید انتخاب شود

وی در خصوص انتخاب مدیر عامل جدید تاکید کرد: انتخاب مدیر عامل جدید باید کاملاً منطقی انجام شود. فردی باید به این سمت و صندلی برسد که با فوتبال و مشکلات استقلال آشنا باشد و توانایی انجام کار و حل مشکلات را داشته باشد. تاجر نیا باید برای انتخاب مدیر عامل از نظرات پیشکسوتان صاحب نظر استفاده کند و خودش به تنهایی چنین کاری انجام ندهد. مدیر عامل باید بداند کجا آمده و از تجربه بزرگان استقلال استفاده کند. فردی که قرار است مدیر عامل شود در اولین قدم با نظری مشورت کند و از او بخواهد مشکلات استقلال را شفاف به او بگوید. انتخاب مدیر عامل بسیار حساس شده و اگر هیئت مدیره و تاجر نیا اشتباه کنند باز باید منتظر اتفاقات تلخ در استقلال باشیم.

مدافعان استقلال دوباره اشتباه نکنند

کارشناس فوتبال در خصوص دیدار استقلال و تراکتور در هفته اول لیگ برتر گفت: متأسفانه استقلال سوپر جام را به خاطر اشتباهات مدافعان از دست داد و نتوانست جام را به دست بیاورد. ساپینتو به طور حتم چند تغییر را در این دیدار خواهد داشت. ساپینتو بعد از گذشت دو ماه حضور در استقلال نفرات خود را به خوبی شناخته و باید با ترکیبی خوب به میدان برود ضمن اینکه مدافعان استقلال دوباره دچار اشتباه نشوند. کسب امتیاز برای هر دو تیم در اولین بازی برای دو تیم بسیار مهم است و سرمربیان دو تیم نمی‌خواهند بازنده از زمین خارج شوند.

بازی بدون تماشاگر معنا ندارد

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: فوتبال بدون تماشاگر هیچ جذابیتی ندارد و تماشایی هم نیست. هواداران باید باشند تا دو تیم انگیزه بالای برای بازی داشته باشند. نبود هوادار فوتبال را از تب و تاب می‌اندازد و امیدوارم از هفته دوم تا پایان فصل دیگر شاهد بازی بدون تماشاگر نباشیم.