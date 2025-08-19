به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور و استقلال در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر شامگاه سه شنبه ۲۸ مرداد و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز و با قضاوت پیام حیدری و با حضور سیستم کمک داور ویدئویی VAR رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان ساپینتو خاتمه یافت. محمدحسین اسلامی زننده تنها گل این بازی بود.

ترکیب تراکتور

ادیب زارعی، شجاع خلیل زاده (کارت زرد)، الکساندر سدلار، پوستونسکی، مهدی ترابی (۶۸- دوماگوی دروژدک)، دانیال اسماعیلی فر، تومیسلاو اشتراکال (۶۸- تیبور هلیلوویچ)، مهدی هاشم نژاد، اُدیل خامروبکوف (۶۸- مهدی شیری)، محمد نادری (۸۲- صادق محرمی) و امیرحسین حسین زاده

ترکیب استقلال

آدان (کارت زرد)، آرمین سهرابیان، روزبه چشمی، رامین رضائیان (کارت زرد)، سعید سحرخیزان (۶۸- محمدرضا آزادی)، علیرضا کوشکی (۷۹- امیرمحمد رزاقی نیا)، دیدیه اندونگ، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی (۶۸- حسین گودرزی)، محمدحسین اسلامی (۸۷- اسماعیل قلی زاده) و مهران احمدی (۷۹- صالح حردانی)

شروع متعادل دو تیم در نیمه اول

بازیکنان تراکتور بازی را بهتر آغاز کردند و در ۵ دقیقه ابتدایی دو موقعیت روی دروازه استقلال خلق کردند که سودی برای آنها به همراه نداشت. اولین حمله استقلال روی دروازه تراکتور با خلاقیت فردی اسلامی در دقیقه ۷ شکل گرفت که در نزدیکی محوطه جریمه، پوستونسکی روی این بازیکن مرتکب خطا شد و داور به سود استقلال ضربه آزاد اعلام کرد که ارسال رامین رضائیان برای این تیم یک کرنر به همراه داشت.

روی حرکت سعید سحرخیزان در دقیقه ۱۵، شجاع خلیل زاده روی مهاجم جوان استقلال مرتکب خطا شد و داور به او کارت زرد نشان داد و برای استقلال ضربه آزاد اعلام کرد که توپ ارسالی رضائیان را مدافعان تراکتور به بیرون فرستادند.

کوشکی خالق نخستین موقعیت جدی برای استقلال

روند بازی استقلال در نیمه اول به شکلی بود که اکثر توپ‌ها به رامین رضائیان ختم می‌شد تا او توپ را به سمت دروازه تراکتور ارسال کند که در دقیقه ۲۶ و روی ارسال مدافع استقلال، علیرضا کوشکی با سر به توپ ضربه زد که توپ به شکل خطرناکی از کنار دروازه ادیب زارعی به بیرون رفت تا نخستین حمله جدی بازی شکل گیرد.

در دقیقه ۴۰ و در حالی که توپ در اختیار ابوالفضل جلالی بود او با شوتی از راه دور دروازه تراکتور را هدف قرار داد که با دخالت زارعی توپ به کرنر رفت.

نیمه دوم

با شروع نیمه دوم، بازیکنان استقلال حمله‌ای را در دقیقه ۴۷ روی دروازه تراکتور شکل دادند که ادیب زارعی در کنترل توپ دچار اشتباه شد اما مدافعان تراکتور توپ را دور کردند.

موقعیت سوزی توسط حسین زاده

بازیکنان تراکتور در نیمه دوم بهتر از استقلالی‌ها بودند و در دقیقه ۵۲ روی یک حرکت تیمی توپ در محوطه جریمه استقلال به حسین زاده رسید اما شوت این بازیکن راهی به سمت دروازه آدان نداشت و به شکل خطرناکی به بیرون رفت.

اسلامی زننده اولین گل استقلال در فصل بیست و پنجم

یک و دوی عالی و تمرین شده اسلامی با سحرخیزان، اسلامی را در موقعیت تک به تک با ادیب زارعی دروازه‌بان تراکتور قرار داد و این بازیکن با یک ضربه چیپ زیبا گل اول را برای استقلال در دقیقه ۶۷ به ثمر رساند.

پس از پاس گل زیبای سحرخیزان به اسلامی، این بازیکن تعویض شد و جای خود را به محمدرضا آزادی داد.

بازیکنان تراکتور پس از دریافت گل، حملات خود را شدید کردند و در دقیقه ۸۵ توپ به مهدی هاشم نژاد رسید و او از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که توپ او پس از برخورد به اندونگ راهی کرنر شد.