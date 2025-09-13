  1. ورزش
زمان بازگشت ترابی به میادین مشخص شد

پزشک تیم فوتبال تراکتور زمان بازگشت وینگر مصدوم این تیم به میادین را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه تراکتور، اکبر مرادی در رابطه با آخرین وضعیت مهدی ترابی وینگر تیم فوتبال تراکتور اظهار داشت: ترابی پس از آسیب‌دیدگی همسترینگ در دیدار با آلومینیوم اراک، نیازمند ۱۰ تا ۱۴ روز استراحت و طی روند درمانی است و پس از ارزیابی‌های مجدد به تمرینات گروهی بازمی‌گردد.

مرادی افزود: باشگاه تراکتور کلینیک مجهز فیزیوتراپی دارد و روند درمانی این بازیکن طبق پروتکل‌های پزشکی از امروز آغاز شده است.

پزشک تیم تراکتور تأکید کرد: مهدی هاشم‌نژاد نیز مصدومیتی ندارد و تمامی شایعات منتشرشده درباره وضعیت ترابی و هاشم‌نژاد تکذیب می‌شود.

