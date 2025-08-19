کوروش موسوی تاکامی در گفتگو با خبرنگار مهر مهر با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های پایدار انرژی در این منطقه گفت: برنامه‌های توسعه‌ای متعددی برای افزایش ظرفیت تولید و انتقال برق در دست اجراست که بخش مهمی از آن به حوزه انرژی‌های پاک اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه بهره‌گیری از منابع تجدیدپذیر همچون خورشیدی و بادی از اولویت‌های صنعت برق است، افزود: توسعه این نیروگاه‌ها علاوه بر کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، نقش مهمی در تضمین پایداری تأمین انرژی در بلندمدت خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان تصریح کرد: در کنار این طرح‌ها، احداث و توسعه پست‌های انتقال و فوق‌توزیع، نصب و بهینه‌سازی ترانسفورماتورها و اصلاح خطوط فرسوده نیز با جدیت دنبال می‌شود تا ظرفیت شبکه برق استان‌ها افزایش یافته و کیفیت خدمات به مشترکان بهبود یابد.

موسوی تاکامی تاکید کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف کاهش خاموشی‌های ناخواسته، افزایش راندمان شبکه و ایجاد بستر مطمئن برای رشد اقتصادی و صنعتی منطقه در دستور کار قرار