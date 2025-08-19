  1. استانها
توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مازندران و گلستان شتاب می‌گیرد

ساری- مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان از اجرای طرح‌های گسترده برای بهینه‌سازی شبکه برق و توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر در دو استان شمالی خبر داد.

کوروش موسوی تاکامی در گفتگو با خبرنگار مهر مهر با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های پایدار انرژی در این منطقه گفت: برنامه‌های توسعه‌ای متعددی برای افزایش ظرفیت تولید و انتقال برق در دست اجراست که بخش مهمی از آن به حوزه انرژی‌های پاک اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه بهره‌گیری از منابع تجدیدپذیر همچون خورشیدی و بادی از اولویت‌های صنعت برق است، افزود: توسعه این نیروگاه‌ها علاوه بر کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، نقش مهمی در تضمین پایداری تأمین انرژی در بلندمدت خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان تصریح کرد: در کنار این طرح‌ها، احداث و توسعه پست‌های انتقال و فوق‌توزیع، نصب و بهینه‌سازی ترانسفورماتورها و اصلاح خطوط فرسوده نیز با جدیت دنبال می‌شود تا ظرفیت شبکه برق استان‌ها افزایش یافته و کیفیت خدمات به مشترکان بهبود یابد.

موسوی تاکامی تاکید کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف کاهش خاموشی‌های ناخواسته، افزایش راندمان شبکه و ایجاد بستر مطمئن برای رشد اقتصادی و صنعتی منطقه در دستور کار قرار

