افزایش ۶۲ درصدی ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در دولت چهاردهم

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طرزطلب رئیس ساتبا با اشاره به تکلیف توسعه ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: با دستور رئیس جمهور این هدفگذاری در دولت چهاردهم به ۳۰ هزار مگاوات افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در آغاز فعالیت دولت چهاردهم ۱۲۲۵ مگاوات بوده که هم اکنون از ۲۱۰۰ مگاوات عبور کرده است و با افزایش ۱۰۰۰ مگاواتی نشان دهنده افزایش ۶۲ درصدی دارد.

طرزطلب، روند ساخت نیروگاه‌های خورشیدی طرح ملی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در سراسر کشور تشریح و خاطرنشان کرد: ساخت ۵۰۰۰ مگاوات در ۸۵۴ ساختگاه با سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در حال اجراست که امیدواریم طبق برنامه ریزی صورت گرفته پروژه‌ها به سرانجام برسد و تا پایان سال به اتمام برسند و به این ترتیب ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۷۰۰۰ مگاوات برسد.

وی از افزایش ۷۵ درصدی تولید انرژی تجدیدپذیر در چند روز اخیر خبر داد و عنوان کرد: طبق برنامه توسعه‌ای تکلیف شده از سوی ریاست جمهوری، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایجاد شده توسط بخش خصوصی و دولتی باید به ۱۲ هزار مگاوات تا مرداد ماه سال آینده افزایش یابد.

رئیس ساتبا از افتتاح حدود ۱۵۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان هفته خبر داد و بیان کرد: بر طبق برنامه ریزی صورت گرفته هر هفته حداقل ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به بهره برداری خواهد رسید و امیدواریم در ماه‌های پیش رو به ظرفیت هفتگی پروژه‌های آماده افتتاح افزوده شود.

وی از تصمیمات حاکمیتی مؤثر در ارتقای بهره وری انرژی در کشور با دستور رئیس جمهور و وزیر نیرو، یاد و عنوان کرد: تابلوی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست در آذرماه سال گذشته افتتاح شده و هم اینک فعال است.

طرزطلب اضافه کرد: با اقدامات صورت گرفته در ساتبا در حوزه بهره وری، تعویض موتورهای کولرهای آبی، گازی و اصلاح روشنایی معابر آغاز شده و اجرای این طرح نیز در سال جاری و آتی شتاب بیشتری خواهد یافت؛ ساتبا در نظر دارد در فاز اول با تعویض یک میلیون کولر گازی فرسوده با کولرهای گازی راندمان بالا و تعویض ۵ میلیون الکتروموتور کولر آبی کم بازده با الکتروموتورهای پربازده القایی (مغناطیس دائم) یا BLDC از طریق بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست نسبت به کاهش ۳۰۰۰ مگاوات از بار شبکه در پیک مصرف برق اقدام کند.