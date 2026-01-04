عبور از ناترازی انرژی تنها با افزایش ظرفیت تولید برق امکان‌ پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محسن طرزطلب رئیس ساتبا، گفت: ناترازی انرژی امروز به یکی از دغدغههای اصلی تمامی بخشهای مرتبط از عرضه تا تقاضا، صنایع بزرگ و کوچک شرکتهای برق منطقهای و توزیع تبدیل شده است؛ شناسایی و اولویتبندی ظرفیتهای اصلاح در حوزههای مختلف، پیشنیاز برنامهریزی مؤثر برای تحقق اهداف بالادستی کشور در بخش انرژی است.
رئیس ساتبا با اشاره به شکلگیری برنامههای بهرهوری برق کشور حول محور بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست تصریح کرد: این بازار با هدف ایجاد یک محیط سرمایهگذاری کمریسک و دارای توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی طراحی شده و با افتتاح تابلوی معاملات گواهی صرفهجویی انرژی در بورس انرژی در آذرماه ۱۴۰۳، آخرین حلقه مفقوده آن تکمیل شد؛ اقدامی که میتواند به احیای پروژههای بهینهسازی مصرف برق شتاب بیشتری ببخشد.
طرزطلب این تحول را گامی مهم در بازتعریف اقتصاد صرفهجویی انرژی در کشور دانست و گفت: اثربخشی این بازار بهتدریج و همزمان با پیشرفت پروژهها نمایان خواهد شد و در صورت تقویت زیرساختها، تنوعبخشی به ابزارهای اجرایی و افزایش حمایت دستگاههای ذیربط، میتواند نقشی تعیینکننده در رفع ناترازی انرژی ایفا کند.
وی با تاکید بر اینکه بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست ظرفیت آن را دارد که بخش قابلتوجهی از بار مالی ناشی از ناترازی را از دوش دولت بردارد، اظهار کرد: هدایت منابع به سمت پروژههای کمهزینه و پربازده، ضمن ایجاد تعادل پایدار در نظام انرژی، میتواند با شفافسازی ارزش اقتصادی کاهش مصرف و کاهش آلایندهها، اهداف بهرهوری انرژی را با ملاحظات زیستمحیطی و تعهدات ملی و بینالمللی همراستا کند.
رئیس ساتبا، توسعه و کارآمدسازی این بازار را مستلزم تدوین چارچوبهای حقوقی و نهادی شفاف، تعریف دقیق نقش و تعهدات بازیگران، استقرار نظامهای معتبر اندازهگیری و صحهگذاری و تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی، نهادهای تنظیمگر و بخش خصوصی دانست و افزود: نقش حاکمیت در این فرآیند، بیش از مداخله مستقیم، تسهیلگری و تنظیمگری برای ایجاد ثبات، اعتماد و پیشبینیپذیری است.
طرزطلب با اشاره به نقشآفرینی گسترده دستگاهها و نهادهای مختلف در شکلگیری بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست خاطرنشان کرد: این همافزایی با محوریت ساتبا و مشارکت مجموعهای از نهادهای اجرایی، تخصصی و فعالان بخش خصوصی محقق شده و دبیرخانه بهرهوری ساتبا بهعنوان مرکز برنامهریزی و هدایت این بازار، نقش کلیدی در هماهنگی و پیشبرد اقدامات ایفا کرده است.
وی تاکید کرد: بهرهوری انرژی یک اقدام مقطعی نیست، بلکه مسیری مستمر و نیازمند عزم ملی، هماهنگی بینبخشی و استفاده همزمان از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی است و توسعه سازوکارهایی مانند بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست میتواند زمینهساز پایداری انرژی، رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده باشد.
