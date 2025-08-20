  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

قرارداد ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۲۰۰ مگاواتی امضا شد

قرارداد ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۲۰۰ مگاواتی امضا شد

قرارداد احداث نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی با هدف بهره‌برداری پیش از پیک سال آینده منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، در مراسم امضای قرارداد احداث نیروگاه خورشیدی توسط بخش خصوصی اعلام کرد: امروز قرارداد ساخت ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری ۴۴۰ میلیون دلار به امضا رسید و امیدواریم پیش از پیک مصرف سال آینده به مدار بیاید.

به گفته او، این پروژه با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی اجرا می‌شود و تمامی سرمایه‌گذارانی که پیش‌تر مجوز دریافت کرده‌اند، امکان بهره‌برداری از این تسهیلات را دارند. طرزطلب افزود: تا پایان امسال ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۷۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.

وی بیان کرد: شرکت مجری، هر روز ۶ مگاوات به ظرفیت شبکه اضافه می‌کند و با مکانیزم تعیین‌شده از سوی صندوق توسعه، ۵۰ درصد تسهیلات دریافتی در اختیار شرکت توسعه‌دهنده باقی می‌ماند. برق تولیدی نیز قابلیت فروش در بورس انرژی و صنایع را خواهد داشت.

معاون وزیر نیرو تأکید کرد: آماده‌ایم پروژه‌های بزرگ را با مدل سرمایه‌گذاری ۵۰-۵۰ اجرا کنیم تا با همراهی بخش خصوصی به رفع ناترازی شبکه کمک شود.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی درباره علت تغییر آمار ظرفیت‌ها، طرزطلب گفت: تا پایان شهریور ظرفیت تجدیدپذیرهای قابل رؤیت در شبکه به ۲۷۰۰ مگاوات می‌رسد. وی علت تأخیر را تخصیص تدریجی منابع مالی دانست و افزود: تاکنون ۳۵ درصد منابع تأمین شده و هفته آینده این رقم به ۴۵ درصد خواهد رسید.

در حال تکمیل…

فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

