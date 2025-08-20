قرارداد ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۲۰۰ مگاواتی امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر، در مراسم امضای قرارداد احداث نیروگاه خورشیدی توسط بخش خصوصی اعلام کرد: امروز قرارداد ساخت ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با سرمایهگذاری ۴۴۰ میلیون دلار به امضا رسید و امیدواریم پیش از پیک مصرف سال آینده به مدار بیاید.
به گفته او، این پروژه با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی اجرا میشود و تمامی سرمایهگذارانی که پیشتر مجوز دریافت کردهاند، امکان بهرهبرداری از این تسهیلات را دارند. طرزطلب افزود: تا پایان امسال ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به ۷۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.
وی بیان کرد: شرکت مجری، هر روز ۶ مگاوات به ظرفیت شبکه اضافه میکند و با مکانیزم تعیینشده از سوی صندوق توسعه، ۵۰ درصد تسهیلات دریافتی در اختیار شرکت توسعهدهنده باقی میماند. برق تولیدی نیز قابلیت فروش در بورس انرژی و صنایع را خواهد داشت.
معاون وزیر نیرو تأکید کرد: آمادهایم پروژههای بزرگ را با مدل سرمایهگذاری ۵۰-۵۰ اجرا کنیم تا با همراهی بخش خصوصی به رفع ناترازی شبکه کمک شود.
این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی درباره علت تغییر آمار ظرفیتها، طرزطلب گفت: تا پایان شهریور ظرفیت تجدیدپذیرهای قابل رؤیت در شبکه به ۲۷۰۰ مگاوات میرسد. وی علت تأخیر را تخصیص تدریجی منابع مالی دانست و افزود: تاکنون ۳۵ درصد منابع تأمین شده و هفته آینده این رقم به ۴۵ درصد خواهد رسید.
