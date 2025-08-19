احمد رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های روز شهادت امام رضا (ع) در کرمانشاه اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، این مراسم روز یکشنبه از ساعت ۱۰:۳۰ صبح در مسجد جامع کرمانشاه آغاز خواهد شد.

وی افزود: برنامه با قرائت اشعار آئینی و اجرای ویژه‌برنامه‌های مناسبتی آغاز می‌شود و در ادامه سخنران مراسم به بیان مطالبی پیرامون سیره و شخصیت امام رضا (ع) خواهد پرداخت. پس از آن نیز مداحی و اجرای سرودهای مذهبی متناسب با این ایام در دستور کار قرار دارد.

مدیر کانون خادمیاران رضوی کرمانشاه خاطرنشان کرد: پس از پایان بخش‌های فرهنگی و مذهبی، نماز جماعت به امامت امام جمعه کرمانشاه، حجت‌الاسلام غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اقامه خواهد شد. همچنین در صورت تأمین هزینه‌ها، برنامه پخت و توزیع نهار میان مردم عزادار نیز تدارک دیده شده است.

رجبی با اشاره به گستردگی برنامه‌های روز شهادت امام رضا (ع) گفت: در آخرین روز ماه صفر، مسیر منتهی از درب مسجد حاج شهبازخان تا مسجد جامع کرمانشاه پوشش ویژه عزاداری خواهد داشت و دسته‌های عزادار به صورت منظم در این مسیر حضور خواهند یافت.

وی تصریح کرد: موکب‌های رضوی نیز در این مراسم فعال هستند و با برپایی ایستگاه‌های صلواتی از عزاداران حسینی پذیرایی خواهند کرد. توزیع شربت و نذری میان مردم از جمله برنامه‌هایی است که موکب‌ها به انجام خواهند رساند.

مدیر کانون خادمیاران رضوی کرمانشاه در پایان با دعوت از مردم برای حضور پرشور در این مراسم اظهار داشت: این ویژه‌برنامه فرصتی است تا بار دیگر مردم ولایتمدار کرمانشاه عشق و ارادت قلبی خود را به امام هشتم شیعیان نشان دهند و در سوگ شهادت ایشان عزاداری کنند.