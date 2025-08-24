کرمانشاه غرق در سوگ امام رضا(ع) شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، شهر کرمانشاه حال‌وهوایی عاشورایی و غمبار به خود گرفت و عاشقان امام هشتم با حضور گسترده در آئین‌های عزاداری، بار دیگر ارادت خود را به ساحت امام مهربانی‌ها نشان دادند.

کاروان عزاداری خادمیاران رضوی استان کرمانشاه با نظم خاص و در فضایی معنوی، از مقابل مسجد تاریخی حاج شهبازخان حرکت کرد و در طول مسیر خیابان‌های مرکزی کرمانشاه را غرق در نوای سوگ و مرثیه کرد. صدای نوحه‌خوانی و سینه‌زنی عزاداران، جلوه‌ای متفاوت به فضای شهر بخشید و مردم با چشمانی اشکبار، یاد و خاطره مظلومیت امام هشتم (ع) را گرامی داشتند.

این کاروان عزاداری با رسیدن به مسجد جامع کرمانشاه، به اجتماع عظیم سوگواران پیوست و اقامه عزای باشکوهی با حضور مردم ولایتمدار، هیئت‌های مذهبی، خادمیاران رضوی و روحانیون برگزار شد. در این مراسم، سخنرانان با تبیین سیره و زندگی امام رضا (ع) بر ضرورت تداوم راه اهل‌بیت (ع) و تقویت وحدت و معنویت در جامعه اسلامی تأکید کردند.

مردم کرمانشاه همچون سال‌های گذشته با شور و شعور دینی در عزای امام هشتم شرکت کردند و با نذورات، اطعام و حضور پرشور خود، حال‌وهوایی خاص به فضای شهر بخشیدند. این مراسم با ذکر مصائب امام رضا (ع) و دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) به پایان رسید.