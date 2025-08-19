به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان سیدمهدی رحمتی پس از برتری ارزشمند برابر مس رفسنجان، امروز با ترکیبی از بازیکنانی که در دیدار روز گذشته به میدان رفته بودند، رو در روی شاهین بندرعامری از دسته دوم فوتبال کشور قرار گرفتند.
این بازی در پایان با نتیجه مساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.
گلزنان خیبر
در این مسابقه، علیرضا آراسته و عارف قزل گلهای خیبر خرمآباد را به ثمر رساندند.
در عین حال، بازیکنان اصلی دیدار مقابل مس رفسنجان امروز به برنامه ریکاوری پرداختند تا خود را برای ادامه رقابتهای لیگ برتر آماده کنند.
تقابل حساس هفته دوم لیگ برتر
براساس برنامهریزی سازمان لیگ، تیم فوتبال خیبر خرمآباد روز دوشنبه هفته آینده در چارچوب هفته دوم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور در اراک میهمان تیم آلومینیوم خواهد بود.
