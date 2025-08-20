  1. استانها
زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در تنگستان تقویت شود

بوشهر- فرماندار تنگستان بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه به منظور بررسی پیشرفت پروژه مجتمع فرهنگی و هنری دلوار، با همراهی بخشدار دلوار، از این پروژه در حال ساخت بازدید کرد.

فرماندار تنگستان در این بازدید با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در شهرستان، خاطرنشان کرد: مجتمع فرهنگی و هنری دلوار می‌تواند زمینه‌ساز ارتقا سطح فرهنگی شهرستان و برگزاری برنامه‌های هنری باشد و به عنوان یک کانون مهم برای ارتباطات اجتماعی و فرهنگی در شهرستان عمل کند.

وی همچنین به لزوم حمایت همه‌جانبه از پروژه‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: از آنجا که این پروژه به اعتبار قابل توجهی نیاز دارد در تلاشیم تا با هم افزایی و همکاری استاندار و نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس، اعتباراتی را از هر منبع ممکن تأمین و با اتمام آن، این مجتمع را به یکی از مراکز مهم فرهنگی و هنری استان تبدیل کنیم.

