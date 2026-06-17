فرماندار تنگستان: اقدامات عمرانی همسو با نیازهای فرهنگی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید میدانی از روستای بنه گز با اشاره به ضرورت تحقق عدالت در توزیع امکانات، اظهار کرد: هدف از این بازدیدها، شناسایی دقیق چالش‌های پیش‌روی پروژه‌های روستایی و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع موانع اجرایی است.

وی اولویت توزیع اعتبارات سال جاری را پروژه های نیمه تمام و تاثیر گذار عنوان کرد و گفت: عمر شروع خیلی از پروژه ها زیاد شده و طولانی شدن بهره برداری از این چنین پروژه ها باعث فرسایش آن می شود که ضرورت اتمام این پروژه ها بیش از گذشته مهم است.

فرماندار تنگستان همچنین به نقش مهم فعالیت‌های فرهنگی در توسعه روستا اشاره کرد و افزود: اقدامات عمرانی باید همسو با نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم باشد و برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی بنه گز، ضمن افزایش رضایتمندی عمومی، می‌تواند الگویی برای سایر روستاهای شهرستان باشد.