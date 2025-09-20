  1. استانها
تکمیل مجتمع فرهنگی هنری دلوار ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: تکمیل مجتمع فرهنگی هنری دلواراعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان نیازدارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در بازدید از پروژه مجتمع فرهنگی هنری دلوار، اظهار کرد: مجتمع فرهنگی هنری دلوار، یک طرح مهم عمرانی نیمه تمام با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی است که بعلت نبود اعتبار لازم در حال حاضر راکد است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه این پروژه به اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن نیاز است افزود؛ با توجه به حجم بالای اعتباری مورد نیاز این پروژه باید تلاش کنیم راههای تامین آن را شناسایی و از هر ظرفیت ممکن برای اتمام آن استفاده کنیم.

تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی هنری دلوار، گامی مهم در راستای توسعه فرهنگی استان بوشهر

مسلم سلیمانی فرماندار تنگستان با بیان اینکه تکمیل این مجتمع فرهنگی هنری یکی از خواسته‌های مهم مردم منطقه است و بهره برداری از آن می‌تواند زمینه‌ساز ارتقا سطح فرهنگی شهرستان و برگزاری برنامه‌های هنری باشد اضافه کرد: از آنجا که این پروژه به اعتبار قابل توجهی نیاز دارد امید داریم با همکاری استاندار و نماینده مردم در مجلس، اعتبارات لازم برای اتمام این پروژه تامین شود.

