به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی بعد از ظهر شنبه در بازدید از چند پروژه عمرانی، خدماتی و فرهنگی شهر دلوار اظهار داشت: پروژه احداث ساختمان تأمین اجتماعی دلوار بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که مراحل تکمیل آن در دست انجام است و در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار تنگستان ادامه داد: در حوزه‌های مختلف عمران شهری دلوار مباحث برق، آب و گاز نیز تصمیماتی گرفته شد تا در اسرع وقت در جهت حل این مشکلات نهایت تلاش صورت گیرد.

وی تصریح کرد: یکی از پروژه‌های مهم شهر دلوار که از سال ۱۳۸۸ آغاز شده مجتمع فرهنگی و هنری زیر مجموعه ارشاد اسلامی است که رها شده بود و با پیش بینی اعتبار در کمیته برنامه ریزی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و هم از محل حضور وزیر ارشاد اسلامی در کنگره شهید رئیسعلی دلواری منابعی تأمین شده و عملیات اجرایی احداث این مجمع آغاز شده است.

وی یاد آور شد: نیاز اساسی جامعه فرهنگی و هنری بخش دلوار با تکمیل این پروژه بر آورده خواهد شد.

لطفی بیان کرد: یکی از پروژه‌های شهر دلوار موزه شهید رئیسعلی است که موزه از سال‌ها قبل همزمان با سفر مقام معظم رهبری به استان و شهر دلوار کارهای اساسی درآن انجام شد دیگر اقدام خاصی در آن صورت نگرفته بود.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: در ابتدای دولت سیزدهم با پیگیری‌هایی که صورت گرفت از محل اعتبارات استانی و کشور مرمت دیوارها و فضای داخل و احداث یک سالن کنفرانس برای آن در نظر گرفته شده است.