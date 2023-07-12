اعتبارات تملک دارایی تنگستان ۱۴۴ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی ظهر چهارشنبه در نشست کمیته برنامهریزی شهرستان تنگستان اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که توفیقی حاصل کرد تا در سال گذشته و در سال اول دولت مردمی آیتالله رئیسی، بیش از هشتاد درصد منابع اعتباری شهرستان محقق و تخصیص داده شد.
فرماندار تنگستان ادامه داد: از همه کسانی که در تحقق این امر مهم تلاش داشتند، از استاندار محترم و معاونان، مدیران دستکاههای اجرایی استان و همچنین نماینده محترم مردم دشتی و تنگستان در مجلس، تقدیر و تشکر میکنم که باعث شدند با تحقق بودجههای لازم، طرحهای عمرانی خوبی در تنگستان عملیاتی شود.
لطفی اضافه نمود: در سال ۱۴۰۲ اعتبارات تملک دارایی استان بوشهر نسبت به سال گذشته ۲ برابر و همچنین اعتبارات تملک دارایی تنگستان نیز ۱۴۴ درصد افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: اعتباراتی که در سال گذشته برای طرحهای عمرانی تنگستان پیشبینی کردیم، بعضاً به مرحله اجرایی نرسیده و نباید زمان شروع این طرحها طولانی شده و اعتبارات برگشت بخورد، مدیران دستگاهها پیگیری لازم را برای جذب اعتبارات سال گذشته و همچنین اجرای طرحها و پروژههای خود داشته باشند.
لطفی در خصوص مهمترین پروژههای عمرانی سال گذشته در دو بخش مرکزی و دلوار اشاره کرد: اسکله صیادی دلوار بعد از حدود ده سال و همزمان با سفر ریاست محترم جمهور و با پیگیری نماینده محترم مجلس، اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان برای این پروژه پیشبینی شد.
وی گفت: سد باهوش در سال گذشته کلنگزنی شده و در حال حاضر ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، این پروژه مهم و بزرگ در مصوبات سفر ریاست محترم جمهور نیز مصوب شده است.
فرماندار تنگستان دیگر اقدام مهم دولت در سال گذشته را طرح الحاق زمین به شهرهای شهرستان دانست و بیان کرد: بالغ بر ۱۵۰ هکتار زمین به محدوده شهرهای اهرم، دلوار و آباد برای ساخت مسکن ملی افزوده شد که در مقایسه با تمامی مقدار افزایش محدوده در دولت قبل بیشتر است.
مقام عالی دولت در تنگستان یکی از دلایل عدم توسعه متوازن استان را اعتبارات دست نخورده وزارتخانهها دانست و اظهار داشت: تنگستان در مقایسه با نرم استانی کمترین توسعه و امکانات زیر ساختی را داراست و یکی از دلایل مهم آن، نگاه و عملکرد مدیران استانی نسبت این شهرستان است.
وی افزود: مدیران استانی برای جذب اعتبارات ملی تلاش بیشتری داشته باشند، تا ما بتوانیم طرحها و پروژههای عمرانی کلانتری را اجرا کنیم.
لطفی ضمن تشکر از نماینده مردم در مجلس بابت جذب اعتبارات ملی برای شهرستان و همچنین اختصاص اعتباراتی که در اختیارشان است، بیان داشت: ما در مدیریت شهرستان، مدیران استانی و نماینده محترم مردم در مجلس باید به عنوان سه ضلع مثلث در کنار هم قرار بگیریم تا بتوانیم کارهای بیشتر و کاملتری برای تنگستان انجام دهیم، در غیر این صورت اتفاق مهمی در توسعه تنگستان نخواهد افتاد.
فرماندار تنگستان تصریح کرد: شهرستان تنگستان در رتبهی سوم استان به لحاظ دارا بودن بیشترین راههای مواصلاتی اعم از روستایی و بزرگراهیست و همین امر باعث میشود که برای جلوگیری از تصادفات منجر به فوت، توجه بیشتری نسبت به حوزه راه داشته باشیم.
وی یادآور شد: با هماهنگی به عمل آمده با مدیریت راهداری استان بوشهر برای جذب اعتبارات ملی، در کمیته برنامهریزی شهرستان بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای این حوزه در نظر گرفتیم.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه انقلاب ما یک انقلاب فرهنگیست، امسال توجه ویژهای به حوزه فرهنگ و دستگاههای مختلف فرهنگی داشتیم، به گونهای که ۲۵ درصد منابع اعتباری را به این حوزه اختصاص دادیم.
لطفی ادامه داد: در راستای سرمایهگذاری برای تربیت و تقویت نیروی انسانی و نخپه پروری در شهرستان، زیرساختهای شهرک زیستفناوری بخش دلوار را ایجاد خواهیم کرد تا آیندهی علمی و اقتصادی تنگستان را رقم بزنیم.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه هفتاد درصد جمعیت شهرستان روستاییست، ولی از اجرای خدمات در شهرها غافل نشدیم. پروژهها و طرحهای مختلفی مانند اختصاص ۱۰ میلیارد برای عملیات اجرایی پلی که بر روی رودخانه باهوش اهرم ساخته خواهد شد و همچنین ۱۰ میلیارد تومان برای مجتمع فرهنگی هنری دلوار پیشبینی کردیم؛ اینها همگی در کنار اعتباراتیست که به حوزه عمرانشهری و شهرداریها اختصاص دادیم.
مقام عالی دولت در تنگستان در پایان ابراز امیدواری کرد که با همافزایی و همکاری مدیران استانی و شهرستانی و همچنین نماینده مردم در مجلس، بتوانیم خدمات بیشتری را به مردم تنگستان ارائه دهیم.
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