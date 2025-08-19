به گزارش خبرنگار مهر، سعید اخباری پس از پیروزی جنجالی یک بر صفر چادرملو اردکان مقابل فولاد خوزستان ور هبته نخست لیگ برتر گفت: به بازیکنانم تبریک می‌گویم. آنها تا آخر جنگیدند و دست از تلاش برنداشتند. خیلی دوست داشتم این برد را کنار مردم عزیز یزد و اردکان جشن بگیریم اما به دلیل اینکه امکان میزبانی در یزد را نداشتیم.

سرمربی چادرملو اردکان افزود: فولاد سال گذشته رتبه چهارم را داشت و تیم بسیار خوبی است که بهترین سرمربی را در اختیار دارد. کار خیلی سختی داشتیم و وقتی فولاد ۱۰ نفره شد نیز کار ما سخت‌تر شد. همدلی و از جان گذشتگی بچه‌ها باعث شد به این برد با ارزش برسیم.

اخباری خاطرنشان کرد: جا دارد از مدیرعامل شرکت چادرملو و همدلی و حمایتی که داشت که تشکر کنم. همچنین از آقای بابایی مدیرعامل باشگاه چادرملو که شبانه روزی تلاش کرد و هر آنچه که خواستم همراهی کرد قدردانی می‌کنم‌. این برد را به کارگران زحمتکش شرکت چادرملو و مردم عزیز یزد و اردکان تقدیم مس کنم.

اخباری درباره اظهارات یحیی گل محمدی درباره اینکه خطای پنالتی درست نبود، گفت: آقا یحیی را به عنوان اسطوره در زمینه مربیگری و فوتبال می‌دانم اما پنالتی نیازی به VAR رفتن هم نداشت. به خودم می‌خواهم قول بدهم اگر در هر بازی که VAR باشد هرگز راجع به داوری صحبت نکنم. قول می‌دهم تا انتهای فصل حتی تصمیمی علیه تیم من باشد درباره داوری صحبت نکنم.

سرمربی چادرملو درباره اضافه شدن حمید علیدوستی به مجموعه چادرملو، گفت: ایشان به عنوان یک پیشکسوت بزرگ کنار ما هستند و از حضور ایشان خوشحالم‌. حمیدخان انرژی مثبتی دارند و امیدوارم از حضور ایشان استفاده کنم. این پیشکسوتان که عمر خود را در فوتبال گذاشته‌اند حتما باید مورد احترام قرار بگیرند و از ایشان بابت اینکه دعوت ما را پذیرفتند تشکر می‌کنم.

وی درباره اضافه شدن مربی پرتغالی به نیمکت تیمش خاطرنشان کرد: سال گذشته مربی بدنساز برزیلی داشتیم اما امسال ترجیح دادم از کشورهای اروپایی مربی بیاوریم. بر همین مبنا مربی پرتغالی جذب کردیم و نسبت به او شناخت داشتم.