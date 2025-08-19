  1. بین الملل
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱:۰۳

عصبانیت شدید نتانیاهو از نخست‌وزیر استرالیا

عصبانیت شدید نتانیاهو از نخست‌وزیر استرالیا

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به تصمیم استرالیا برای به رسمیت شناختن فلسطین، نخست‌وزیر این کشور را خائن نامید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات «آنتونی آلبانیزی» نخست‌وزیر استرالیا در خصوص تصمیم این کشور برای به رسمیت شناختن فلسطین، به شدت از او انتقاد کرد.

نتانیاهو با خائن نامیدن نخست‌وزیر استرالیا گفت: تاریخ او را به عنوان یک سیاستمدار ضعیف که اسرائیل را رها و به یهودیان استرالیا خیانت کرد، به یاد خواهد آورد.

همچنین وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به تصمیم استرالیا برای به رسمیت شناختن فلسطین، روز دوشنبه ویزای دیپلمات‌های استرالیایی شاغل در تشکیلات خودگردان فلسطین را لغو کرد.

وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این تصمیم در پاسخ به مواضع اخیر استرالیا در خصوص به رسمیت شناختن کشور فلسطین و همچنین امتناع استرالیا از اعطای ویزا به مقامات اسرائیلی اتخاذ شده است.

نخست وزیر استرالیا تاکید کرد که کشور فلسطین را در مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت خواهد شناخت اما این اقدام مشروط به تعهدات تشکیلات خودگردان است.

پیش از این نیز چند کشور غربی دیگر از تمایل خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خبر داده بودند اما همزمان شرط و شروط‌هایی برای این اقدام تعیین کرده‌اند که به نظر می‌رسد بیشتر جنبه تبلیغاتی برای وجهه بین المللی آنها دارد.

