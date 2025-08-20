به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، استرالیا پس از آنکه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی «آنتونی آلبانیزی» نخست وزیر این کشور را به «سیاستمداری ضعیف که به اسرائیل خیانت کرده» متهم کرد، به شدت به او حمله کرد.
«تونی برک» وزیر کشور استرالیا، در پاسخ به اظهارات نتانیاهو، به شبکه تلویزیونی عمومی ABC گفت: قدرت با تعداد افرادی که میتوانید منفجر کنید یا تعداد کودکانی که میتوانید بگذارید از گرسنگی بمیرند سنجیده نمیشود».
این وزیر استرالیایی در ادامه افزود: قدرت واقعی همان کاری است که آلبانیزی انجام داد؛ وقتی تصمیمی گرفت که میدانست "اسرائیل" آن را نخواهد پذیرفت، اما مستقیماً با نتانیاهو روبهرو شد و موضع استرالیا را بیان کرد.
گفتنی است که بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات «آنتونی آلبانیزی» نخستوزیر استرالیا در خصوص تصمیم این کشور برای به رسمیت شناختن فلسطین، به شدت از او انتقاد کرد.
نتانیاهو با خائن نامیدن نخستوزیر استرالیا گفت: تاریخ او را به عنوان یک سیاستمدار ضعیف که اسرائیل را رها و به یهودیان استرالیا خیانت کرد، به یاد خواهد آورد.
همچنین وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به تصمیم استرالیا برای به رسمیت شناختن فلسطین، روز دوشنبه ویزای دیپلماتهای استرالیایی شاغل در تشکیلات خودگردان فلسطین را لغو کرد.
روابط استرالیا و رژیم صهیونیستی که دههها دوستان نزدیک محسوب میشدند، از هفته گذشته پس از اعلام کانبرا مبنی بر بهرسمیت شناختن کشور فلسطین در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، دچار تنش شد.
نظر شما